Лучшие автоматические гранатомёты мира. Часть 3. QLZ-87 (Китай)
В вопросе создания автоматических гранатометов Китай пошел своим собственным путем. Конструкторы из Поднебесной решили не брать советский/российский 30-мм боеприпас и не обращаться к 40-мм боеприпасу натовского стандарта, выпустив свой промежуточный вариант. Современный китайский станковый автоматический гранатомет QLZ-87 использует для стрельбы выстрелы калибра 35х32 мм.
Данное оружие известно под двумя разными обозначениями. Внутри страны автоматический гранатомет обозначается QLZ-87, а на экспорт оружие поставляется под обозначением W87. Помимо нестандартного калибра используемых гранат и небольшой для того оружия массы, данный представитель китайского ВПК примечателен тем, что его разработчики полностью отказались от ленточной подачи боеприпасов в пользу более простого магазинного питания. Необходимо помнить, что в любой стране мира, у любой компании, специализирующейся на производстве продукции военного назначения, существует своя собственная точка зрения на то, что и как необходимо производить.
Еще в конце 80-х годов XX века в КНР стартовали работы по разработке нового автоматического гранатомета, который теперь известен под обозначением QLZ-87. К моменту начала работ у китайских военных уже сформировалось четкое представление о том, каким именно должен быть автоматический гранатомет, они хотели видеть легкое оружие, обеспечивающее бойцам подвижность и маневренность на поле боя, при этом маневренность ставилась выше, чем огневая мощь. В силу такого подхода основной задачей гранатомета QLZ-87 является непосредственная поддержка пехоты за счет обеспечения плотного огня на подавление.
Стоит также отметить, что к моменту начала разработки китайцы уже получили всесторонний опыт эксплуатации копий (не лицензионных) знаменитого советского 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Китайские конструкторы-оружейники учли все достоинства и недостатки советского оружия и выбрали свой путь, который считали оптимальным. Китайский гранатомет решено было делать более компактным и скорострельным. Помимо небольшого веса гранатомет должен был позволять ведение огня не только со станка-треноги или с креплений на различной боевой технике, но и с легких сошек. Первые образцы нового автоматического гранатомета были готовы уже к середине 1990-х годов, после чего начался процесс испытаний нового оружия. Известно, что к началу XXI века автоматический гранатомет QLZ-87 поступил на вооружение Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК).
Китайский 35-мм автоматический гранатомет был построен на принципе работы автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола с жестким его запиранием при помощи поворотного затвора. При этом специалисты отмечают, что газоотводная автоматика китайского QLZ-87 идентична той, что используется на знаменитой американской штурмовой винтовке M16, в ней также был реализован прямой отвод пороховых газов в затворную группу. Помимо этого, в конструкции китайского гранатомета был предусмотрен специальный газовый регулятор (ручной). Такая схема была использована конструкторами для уменьшения общего веса подвижных частей автоматики оружия. Автоматический гранатомет имеет рукоять управления огнем пистолетного типа, которая расположена под небольшим углом вниз и находится на правой стороне оружия. Помимо всего прочего, данная рукоять, будучи подвижной (движется вперед-назад), используется и для перезарядки автоматического гранатомета. Конструкция ударно-спускового механизма модели позволяет стрелку вести как автоматический огонь, так и стрельбу одиночными выстрелами. Особенностью внешнего вида гранатомета является довольно массивная интегральная рукоять для переноски оружия, которая смонтирована в его центральной части.
Еще одним отличием оружия, которое бросается в глаза даже при внешнем осмотре, является необычно длинный для гранатомета ствол, который заканчивается массивным дульным тормозом-компенсатором, призванным облегчить прицельную стрельбу из оружия при использования автоматического режима ведения огня. На уменьшение отдачи при стрельбе работает также специальный буфер отката затворной группы. При этом длинный ствол обеспечивает оружию настильную траекторию полета гранат, что допускает возможность стрельбы прямой наводкой по легкобронированным целям.
Прицельные приспособления QLZ-87 были смещены влево от оси симметрии автоматического гранатомета с целью обеспечения удобства стрельбы при высоких углах возвышения ствола. Прицельные приспособления оружия представлены мушкой и целиком. Также имеется направляющая для крепления трехкратных оптических или ночных прицелов. В качестве основного используется обычно именно оптический прицел небольшой кратности, при этом он имеет подсветку прицельной сетки.
Интересной особенностью китайской модели гранатомета является то, что конструкторы отказались от довольно сложного механизма ленточной подачи боеприпасов, как источника питания оружия, отдав предпочтение более простому и практичному способу боепитания – примыкаемым магазинам. Вместе с 35-мм автоматическим гранатометом могут использоваться магазины барабанного типа на 6 или на 15 выстрелов (примыкаются к оружию снизу). При этом магазин на 15 выстрелов используется главным образом при ведении огня со станка или с техники, в то время как 6-зарядные магазины чаще всего применяются при ведении огня из гранатомета с сошек.
В качестве основных боеприпасов вместе с автоматическим гранатометом QLZ-87 используются созданные в Китае выстрелы калибра 35х32 мм. Общая масса гранаты составляет около 250 грамм, начальная скорость полета – 200 м/с. Номенклатура 35-мм выстрелов для гранатомета включает в себя осколочно-фугасную гранату, бронебойную кумулятивную гранату, зажигательную, а также учебные (инертные) выстрелы. Осколочная граната содержит 400 готовых поражающих элементов, радиус сплошного поражения осколками составляет 10 метров. Кумулятивная граната обеспечивает максимальное пробитие до 80 мм катаной гомогенной стальной брони (расположена под прямым углом).
Помимо всего прочего станковый автоматический гранатомет QLZ-87 выделяется своей высокой технической скорострельностью, в различных источниках указываются значения в 400 или даже 500 выстрелов в минуту. Не стоит путать с практической скорострельностью, которая серьезно ограничена временем, необходимым на перезарядку не самых вместительных магазинов – своеобразной жертвы в угоду уменьшения массы и повышения мобильности оружия. Для своей небольшой массы китайский автоматический гранатомет обладает очень высоким темпом автоматической стрельбы, что в теории должно затруднять контроль над оружием и увеличивать рассеивание при ведении огня очередями, особенно с сошек. Эффективная прицельная дальность стрельбы по точечным целям составляет 600 метров, максимальная дальность стрельбы – 1750 метров. При этом для своего класса оружие имеет очень небольшую массу и это неоспоримое достоинство модели. Вес QLZ-87 без магазина с гранатами всего около 12 кг, масса со станком-треногой – 20 кг, это меньше, чем у советского АГС-17 (31 кг со станком и прицелом), и это с учетом того, что китайский гранатомет использует боеприпасы большего калибра.
Учитывая основные качества оружия, нет ничего удивительного в том, что дальнейшим развитием автоматического гранатомета QLZ-87 стала модель QLZ-87B. Данный гранатомет предназначен для непосредственной огневой поддержки пехоты в звене взвод/рота. Для обеспечения повышенной мобильности оружия в новой модели китайские оружейники полностью отказались от идеи использования гранатомета вместе со станком, оружие штатно оснащено сошками. Для снижения веса гранатомета в его конструкции были очень широко применены алюминиевые сплавы. Следствием работ по облегчению оружия стало и то, что в нем полностью отказались от возможности ведения автоматического огня и уменьшили емкость используемых магазинов, доступны магазины лишь на 4 и 6 выстрелов. Прицельные приспособления представлены мушкой и целиком, которые размещены в интегральной рукоятке, предназначенной для переноски оружия, также имеется направляющая типа Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений. Все эти работы позволили уменьшить вес автоматического гранатомета QLZ-87B до 9,1 кг (без магазина с боекомплектом), что существенно повышает мобильность оружия, которое может легко использоваться и переноситься одним бойцом.
Тактико-технические характеристики QLZ-87:
Калибр – 35 мм.
Гранта – 35х32 мм.
Длина – 970 мм.
Масса – 12 кг (с сошками, без барабана)
Масса со станком – 20 кг (без барабана с выстрелами).
Скорострельность – до 500 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 200 м/с.
Питание – барабаны на 6 и 15 выстрелов.
Эффективная дальность стрельбы – 600 м (по точечным целям).
Максимальная дальность стрельбы – 1750 м.
Источники информации:
https://vpk.name
http://www.dogswar.ru
http://zonwar.ru
https://raigap.livejournal.com
Материалы из открытых источников
Данное оружие известно под двумя разными обозначениями. Внутри страны автоматический гранатомет обозначается QLZ-87, а на экспорт оружие поставляется под обозначением W87. Помимо нестандартного калибра используемых гранат и небольшой для того оружия массы, данный представитель китайского ВПК примечателен тем, что его разработчики полностью отказались от ленточной подачи боеприпасов в пользу более простого магазинного питания. Необходимо помнить, что в любой стране мира, у любой компании, специализирующейся на производстве продукции военного назначения, существует своя собственная точка зрения на то, что и как необходимо производить.
Автоматический гранатомет QLZ-87
Еще в конце 80-х годов XX века в КНР стартовали работы по разработке нового автоматического гранатомета, который теперь известен под обозначением QLZ-87. К моменту начала работ у китайских военных уже сформировалось четкое представление о том, каким именно должен быть автоматический гранатомет, они хотели видеть легкое оружие, обеспечивающее бойцам подвижность и маневренность на поле боя, при этом маневренность ставилась выше, чем огневая мощь. В силу такого подхода основной задачей гранатомета QLZ-87 является непосредственная поддержка пехоты за счет обеспечения плотного огня на подавление.
Стоит также отметить, что к моменту начала разработки китайцы уже получили всесторонний опыт эксплуатации копий (не лицензионных) знаменитого советского 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Китайские конструкторы-оружейники учли все достоинства и недостатки советского оружия и выбрали свой путь, который считали оптимальным. Китайский гранатомет решено было делать более компактным и скорострельным. Помимо небольшого веса гранатомет должен был позволять ведение огня не только со станка-треноги или с креплений на различной боевой технике, но и с легких сошек. Первые образцы нового автоматического гранатомета были готовы уже к середине 1990-х годов, после чего начался процесс испытаний нового оружия. Известно, что к началу XXI века автоматический гранатомет QLZ-87 поступил на вооружение Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК).
Китайский 35-мм автоматический гранатомет был построен на принципе работы автоматики с отводом пороховых газов из канала ствола с жестким его запиранием при помощи поворотного затвора. При этом специалисты отмечают, что газоотводная автоматика китайского QLZ-87 идентична той, что используется на знаменитой американской штурмовой винтовке M16, в ней также был реализован прямой отвод пороховых газов в затворную группу. Помимо этого, в конструкции китайского гранатомета был предусмотрен специальный газовый регулятор (ручной). Такая схема была использована конструкторами для уменьшения общего веса подвижных частей автоматики оружия. Автоматический гранатомет имеет рукоять управления огнем пистолетного типа, которая расположена под небольшим углом вниз и находится на правой стороне оружия. Помимо всего прочего, данная рукоять, будучи подвижной (движется вперед-назад), используется и для перезарядки автоматического гранатомета. Конструкция ударно-спускового механизма модели позволяет стрелку вести как автоматический огонь, так и стрельбу одиночными выстрелами. Особенностью внешнего вида гранатомета является довольно массивная интегральная рукоять для переноски оружия, которая смонтирована в его центральной части.
Автоматический гранатомет QLZ-87
Еще одним отличием оружия, которое бросается в глаза даже при внешнем осмотре, является необычно длинный для гранатомета ствол, который заканчивается массивным дульным тормозом-компенсатором, призванным облегчить прицельную стрельбу из оружия при использования автоматического режима ведения огня. На уменьшение отдачи при стрельбе работает также специальный буфер отката затворной группы. При этом длинный ствол обеспечивает оружию настильную траекторию полета гранат, что допускает возможность стрельбы прямой наводкой по легкобронированным целям.
Прицельные приспособления QLZ-87 были смещены влево от оси симметрии автоматического гранатомета с целью обеспечения удобства стрельбы при высоких углах возвышения ствола. Прицельные приспособления оружия представлены мушкой и целиком. Также имеется направляющая для крепления трехкратных оптических или ночных прицелов. В качестве основного используется обычно именно оптический прицел небольшой кратности, при этом он имеет подсветку прицельной сетки.
Интересной особенностью китайской модели гранатомета является то, что конструкторы отказались от довольно сложного механизма ленточной подачи боеприпасов, как источника питания оружия, отдав предпочтение более простому и практичному способу боепитания – примыкаемым магазинам. Вместе с 35-мм автоматическим гранатометом могут использоваться магазины барабанного типа на 6 или на 15 выстрелов (примыкаются к оружию снизу). При этом магазин на 15 выстрелов используется главным образом при ведении огня со станка или с техники, в то время как 6-зарядные магазины чаще всего применяются при ведении огня из гранатомета с сошек.
Автоматический гранатомет QLZ-87
В качестве основных боеприпасов вместе с автоматическим гранатометом QLZ-87 используются созданные в Китае выстрелы калибра 35х32 мм. Общая масса гранаты составляет около 250 грамм, начальная скорость полета – 200 м/с. Номенклатура 35-мм выстрелов для гранатомета включает в себя осколочно-фугасную гранату, бронебойную кумулятивную гранату, зажигательную, а также учебные (инертные) выстрелы. Осколочная граната содержит 400 готовых поражающих элементов, радиус сплошного поражения осколками составляет 10 метров. Кумулятивная граната обеспечивает максимальное пробитие до 80 мм катаной гомогенной стальной брони (расположена под прямым углом).
Помимо всего прочего станковый автоматический гранатомет QLZ-87 выделяется своей высокой технической скорострельностью, в различных источниках указываются значения в 400 или даже 500 выстрелов в минуту. Не стоит путать с практической скорострельностью, которая серьезно ограничена временем, необходимым на перезарядку не самых вместительных магазинов – своеобразной жертвы в угоду уменьшения массы и повышения мобильности оружия. Для своей небольшой массы китайский автоматический гранатомет обладает очень высоким темпом автоматической стрельбы, что в теории должно затруднять контроль над оружием и увеличивать рассеивание при ведении огня очередями, особенно с сошек. Эффективная прицельная дальность стрельбы по точечным целям составляет 600 метров, максимальная дальность стрельбы – 1750 метров. При этом для своего класса оружие имеет очень небольшую массу и это неоспоримое достоинство модели. Вес QLZ-87 без магазина с гранатами всего около 12 кг, масса со станком-треногой – 20 кг, это меньше, чем у советского АГС-17 (31 кг со станком и прицелом), и это с учетом того, что китайский гранатомет использует боеприпасы большего калибра.
Гранатомет QLZ-87B
Учитывая основные качества оружия, нет ничего удивительного в том, что дальнейшим развитием автоматического гранатомета QLZ-87 стала модель QLZ-87B. Данный гранатомет предназначен для непосредственной огневой поддержки пехоты в звене взвод/рота. Для обеспечения повышенной мобильности оружия в новой модели китайские оружейники полностью отказались от идеи использования гранатомета вместе со станком, оружие штатно оснащено сошками. Для снижения веса гранатомета в его конструкции были очень широко применены алюминиевые сплавы. Следствием работ по облегчению оружия стало и то, что в нем полностью отказались от возможности ведения автоматического огня и уменьшили емкость используемых магазинов, доступны магазины лишь на 4 и 6 выстрелов. Прицельные приспособления представлены мушкой и целиком, которые размещены в интегральной рукоятке, предназначенной для переноски оружия, также имеется направляющая типа Пикатинни для установки различных прицельных приспособлений. Все эти работы позволили уменьшить вес автоматического гранатомета QLZ-87B до 9,1 кг (без магазина с боекомплектом), что существенно повышает мобильность оружия, которое может легко использоваться и переноситься одним бойцом.
Тактико-технические характеристики QLZ-87:
Калибр – 35 мм.
Гранта – 35х32 мм.
Длина – 970 мм.
Масса – 12 кг (с сошками, без барабана)
Масса со станком – 20 кг (без барабана с выстрелами).
Скорострельность – до 500 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 200 м/с.
Питание – барабаны на 6 и 15 выстрелов.
Эффективная дальность стрельбы – 600 м (по точечным целям).
Максимальная дальность стрельбы – 1750 м.
Источники информации:
https://vpk.name
http://www.dogswar.ru
http://zonwar.ru
https://raigap.livejournal.com
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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