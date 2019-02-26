Кайзеровские дирижабли против столицы Британской империи

LZ-38 – первый дирижабль, бомбивший британскую столицу

Бой истребителя и дирижабля

К началу Первой мировой развитие авиации еще не позволяло рассчитывать на самолеты в нанесении ударов по столицам противника. Все, что было тяжелее воздуха, летало недалеко и ненадежно, и могло нести слишком малую полезную нагрузку. Другое дело — дирижабли. Они были достаточно автономными, чтобы проводить в воздухе десятки часов, и достаточно грузоподъемными, чтобы взять на борт более-менее серьезное количество бомб. А это значило, что использование их для атаки на столицы неприятеля было лишь вопросом времени.Лучше всех с дирижаблями обстояло у немцев. Немалую роль в этом играл личностный фактор графа Фердинанда фон Цеппелина. Будучи дворянином и генерал-майором в отставке, Цеппелин имел средства, чтобы основать и поддерживать фирму, делающую жесткие дирижабли. Но конструкция и методы эксплуатации еще не были отработаны должным образом, и его воздушные корабли гибли один за другим. Требовалось немало упорства и смелости, чтобы продолжать подчас казавшееся безнадежным дело. И упорный граф не отступил – к началу Первой мировой Германия имела серьезнейший опыт в постройке жестких дирижаблей.Другим человеком, стоящим за налетами на Лондон, был флотский офицер Петер Штрассер, назначенный в августе 1913-го командиром Дивизиона воздушных кораблей. Если Цеппелин сделал жесткие дирижабли распространенными, то Штрассер решил задачу безопасности. До него дирижабли падали один за другим. О том, насколько все было плохо, говорит само его назначение – ведь сам Петер не имел с дирижаблями абсолютно ничего общего. Но в одной из последних катастроф умудрились сгинуть почти все опытные офицеры.Штрассеру ничего не оставалось делать – он принялся штудировать все отчеты, пособия и наставления по аэронавтике, что смог найти. Он составлял новые правила, подбирал людей, воевал с рейхстагом за выделение средств и заставлял конструкторов вносить изменения в еще не построенные дирижабли. Его не остановила даже катастрофа дирижабля L-2 в октябре 1913 года – а ведь это был последний флотский цеппелин. Пока не были построены новые, Штрассер взял в аренду пассажирский дирижабль, чтобы его люди могли продолжать тренировки. И в результате добился своего – когда грянула война, цеппелины перестали падать один за другим по чисто техническим причинам.Заодно Штрассер стал и главным германским теоретиком стратегических бомбардировок. Ещё до Дуэ он заговорил о моральном эффекте от бомбежек неподготовленного к войне мирного города. В отличие от знаменитого итальянца, Петер не думал выиграть войну атаками с воздуха. В конце концов, бомбовая нагрузка первых дирижаблей была невелика – две-три 50-кг фугаски и десяток-другой зажигательных бомб по нескольку килограмм. Его цели были скромнее, но реалистичнее. Посеять панику среди гражданского населения, и добиться сосредоточения в тылу людей, авиации и зенитных орудий, которые могли бы быть использованы на войне в Европе.Атаковавшим Лондон германским дирижаблям было не впервой бомбить вражескую столицу – ещё в марте 1915 года они летали на Париж. Но последний был плохой целью – путь к ней преграждался линией фронта, где был высок шанс пострадать от зениток. Кроме того, Париж уже и так был насыщен ПВО – ведь до него могли долетать тогдашние самолеты. Что в значительной степени обессмысливало воздушные рейды. Лондон же, наоборот, казался лакомой целью – его почти ничто не прикрывало, а путь над морем был относительно безопасным.Только вот кайзер, состоявший в родстве с британской королевской семьей, не давал разрешения на операции против английской столицы. Но постепенно немцы и англичане переколотили все горшки – после чреды взаимных авиабомбардировок в Европе, к маю 1915 года, Вильгельм II снял ограничения. Правда, бомбить королевский дворец и некоторые исторические здания было нельзя, но точное бомбометание с летящего дирижабля было в любом случае невозможным, и бомбы все равно падали, туда куда их посылал Gott.Первым на Лондон набросился дирижабль LZ-38 – 31 мая 1915 года он сбросил на британскую столицу 60 фугасных и 89 зажигательных бомб. Все они были сравнительно небольшого калибра – полезная нагрузка LZ-38 была немногим меньше 13 тонн, подавляющую часть которых «съедали» экипаж, припасы, радиостанции, и оборонительное вооружение с патронами к нему. Но для девственного в отношении бомбардировок с воздуха Лондона этого хватило. Тем более, что город пренебрегал затемнением. Потери были сравнительно невелики – 42 убитых и раненых, но общественное мнение это всколыхнуло. Англичане начали сосредотачивать у себя дома все больше авиации и зенитных орудий.Рейды дирижаблей на британскую столицу набирали силу. Немцы совершенствовали свои средства. Так, в сентябре 1915-го они сбросили на Лондон «колосс-бомбу» в 300 килограммов – по тем временам казалось, что она обладает какой-то запредельной разрушительной силой. Британцы, естественно, терпеть такие эксперименты на себе не собирались, и активно разрабатывали меры противодействия. Для борьбы с цеппелинами была создана комиссию, которую возглавил не кто иной, как первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль.Будущий премьер-министр уже тогда показал свой знаменитый «бульдожий» нрав. Не мешая организовывать непосредственную оборону Британии, он настоял на перехвате инициативы. Первый успешный налет английской авиации на базы дирижаблей случился еще в октябре 1914 года – биплан «Сопвич» сбросил две 9-кг бомбы, и уничтожил дирижабль Z-IX. Но такие атаки не были регулярными. А в 1915-м, с приходом Черчилля, эти налеты приобрели системный характер.И подчас походили на смесь мрачной трагедии и французской комедии про жандармов. Так, 7 июня 1915 года британский пилот на французском «Моран-Солнье» летел бомбить базы цеппелинов. Но наткнулся на 160-метровый LZ-37, возвращавшийся из Англии с ночной бомбардировки. Обрадовавшись, что больше не надо далеко лететь, англичанин атаковал дирижабль, сбросив шесть 9-кг бомб. Водород тут же загорелся. Его обломки упали не на какой-нибудь пустырь, а на бельгийский женский монастырь. Погибли три монашки, и весь экипаж цеппелина. Весь, кроме одного немца, который вывалился из годнолы, пробил хлипкую деревянную крышу одного из монастырских строений, и умудрился угодить точно в кровать со спящей монахиней.Тем временем британцы наращивали силы на своем острове, оправдывая идею Штрассера об оттягивании сил. К концу 1916 года в Англии пребывало 12000 человек, только обслуживающих зенитки и прожектора. Туда перебрасывали самолеты – 12 истребительных эскадрилий. Разрабатывались спецсредства – например, подвешиваемые на крылья неуправляемые ракеты. Не забыли англичане и про море – там против дирижаблей действовал 6-й противовоздушный дивизион легких крейсеров. Для борьбы с цеппелинами вооружили даже некоторые подлодки, поставив на них зенитки.Чтобы заставить англичан отвлечь такие силы, потребовалось не так много. К концу того же 1916-го на Англию было совершено всего лишь 215 налетов и сброшено каких-то 158 тонн бомб – детские цифры по меркам следующей большой войны. Прямой материальный ущерб от бомбардировок был оценен в 1,5 миллиона фунтов – комическая сумма по сравнению со стоимостью задействованных против дирижаблей сил.Стратегия Штрассера работала. Это, правда, не отменяло общую ситуацию на фронтах – уступавшую Антанте в ресурсах Германию медленно, но верно зажимали. С осени 1917 года строительство новых дирижаблей было резко сокращено – приток ограничился одним цеппелином в месяц. В январе 1918-го стало еще хуже – в результате крупного пожара на одной из баз гибнут сразу 5 дирижаблей. И флот остается всего лишь с 9-ю «летающими сосисками».А в августе 1918 года на дирижабле L-70 гибнет сам Штрассер. Его последний боевой вылет стал и последним полетом на Англию. Этот харизматический и «пробивной» офицер был последним, на чем держались дальние рейды. С развитием самолетов у аппаратов легче воздуха становилось все меньше сторонников, и со смертью Штрассера умерла и концепция бомбардировок Британии на дирижаблях. Но для стратегических бомбардировок в целом это было только начало.