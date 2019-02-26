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Бронепоезд лидера КНДР прибыл во Вьетнам

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Бронепоезд с северокорейским лидером прибыл во Вьетнам, где пройдёт саммит между КНДР и Соединёнными Штатами Америки. Вьетнамские СМИ сообщили о прибытии поезда главы КНДР на станцию Донг-Данг, где Ким Чен Ын из вагона вышел, пересев на автомобиль.

Бронепоезд лидера КНДР прибыл во Вьетнам



Именно на автомобиле он и прибудет во вьетнамскую столицу (Ханой), чтобы встретиться там с Дональдом Трампом.

На днях американский президент заявил о том, что Северная Корея может стать по-настоящему великой державой, если откажется от ядерного оружия. Это заявление Дональда Трампа прокомментировал находящийся во Вьетнаме с визитом глава МИД России Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, это заявление сложно воспринимать с доверием, так как США уже призывали к одностороннему разоружению Ливию, Ирак и другие страны. По словам Лаврова, чем всё это обычно заканчивалось, всем прекрасно известно.

Переговоры с Дональдом Трампом Ким Чен Ын начнёт завтра – 27 февраля.

В самом Ханое встрече двух лидеров уделяется повышенное внимание. Во Вьетнаме считают, что в ближайшие дни в мире может произойти важнейшее для всей глобальной геополитики событие.

Во вьетнамскую столицу для освещения саммита съехались около 3 тысяч журналистов из десятков стран мира. Особое внимание уделено и безопасности. По всему Ханою усилены патрули, развёрнуты дополнительные посты полиции. На улицах можно видеть военнослужащих спецназа и сотрудников других силовых структур.

По последним данным, ранее в Ханой прибыли несколько сотен сотрудников спецслужб США и КНДР.

Прибытие в Ханой:
Использованы фотографии:
KCNA
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