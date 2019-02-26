Бронепоезд лидера КНДР прибыл во Вьетнам
Бронепоезд с северокорейским лидером прибыл во Вьетнам, где пройдёт саммит между КНДР и Соединёнными Штатами Америки. Вьетнамские СМИ сообщили о прибытии поезда главы КНДР на станцию Донг-Данг, где Ким Чен Ын из вагона вышел, пересев на автомобиль.
Именно на автомобиле он и прибудет во вьетнамскую столицу (Ханой), чтобы встретиться там с Дональдом Трампом.
На днях американский президент заявил о том, что Северная Корея может стать по-настоящему великой державой, если откажется от ядерного оружия. Это заявление Дональда Трампа прокомментировал находящийся во Вьетнаме с визитом глава МИД России Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, это заявление сложно воспринимать с доверием, так как США уже призывали к одностороннему разоружению Ливию, Ирак и другие страны. По словам Лаврова, чем всё это обычно заканчивалось, всем прекрасно известно.
Переговоры с Дональдом Трампом Ким Чен Ын начнёт завтра – 27 февраля.
В самом Ханое встрече двух лидеров уделяется повышенное внимание. Во Вьетнаме считают, что в ближайшие дни в мире может произойти важнейшее для всей глобальной геополитики событие.
Во вьетнамскую столицу для освещения саммита съехались около 3 тысяч журналистов из десятков стран мира. Особое внимание уделено и безопасности. По всему Ханою усилены патрули, развёрнуты дополнительные посты полиции. На улицах можно видеть военнослужащих спецназа и сотрудников других силовых структур.
По последним данным, ранее в Ханой прибыли несколько сотен сотрудников спецслужб США и КНДР.
Прибытие в Ханой:
Именно на автомобиле он и прибудет во вьетнамскую столицу (Ханой), чтобы встретиться там с Дональдом Трампом.
На днях американский президент заявил о том, что Северная Корея может стать по-настоящему великой державой, если откажется от ядерного оружия. Это заявление Дональда Трампа прокомментировал находящийся во Вьетнаме с визитом глава МИД России Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, это заявление сложно воспринимать с доверием, так как США уже призывали к одностороннему разоружению Ливию, Ирак и другие страны. По словам Лаврова, чем всё это обычно заканчивалось, всем прекрасно известно.
Переговоры с Дональдом Трампом Ким Чен Ын начнёт завтра – 27 февраля.
В самом Ханое встрече двух лидеров уделяется повышенное внимание. Во Вьетнаме считают, что в ближайшие дни в мире может произойти важнейшее для всей глобальной геополитики событие.
Во вьетнамскую столицу для освещения саммита съехались около 3 тысяч журналистов из десятков стран мира. Особое внимание уделено и безопасности. По всему Ханою усилены патрули, развёрнуты дополнительные посты полиции. На улицах можно видеть военнослужащих спецназа и сотрудников других силовых структур.
По последним данным, ранее в Ханой прибыли несколько сотен сотрудников спецслужб США и КНДР.
Прибытие в Ханой:
- Использованы фотографии:
- KCNA
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter