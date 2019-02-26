Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начнутся 1 декабря 2019

В ходе Дня инвестора, который проходит в Гонконге, представитель правления компании «Газпром» Олег Аксютин рассказал о работе газового гиганта. По его словам, компания увеличила свою долю на рынке газа Европы. На конец прошлого года эта доля составила 36,7%, что на 2 процента выше показателей 2017-го. И это в условиях действия антироссийских санкций.Олег Аксютин отметил, что в течение 15-16 лет «Газпром» планирует нарастить добычу «голубого топлива» от 80 до 115 млрд кубометров.Представитель российской компании заявил о том, что к 2035 году планируется осуществлять экспорт газа в Китай на таком уровне, чтобы обеспечить до 13 процентов китайского газопотребления.Речь зашла о реализации проекта газотранспортной системы «Сила Сибири». Напомним, что контракт был заключён между китайской CNPC и российским «Газпромом» в 2014 году. Срок поставок обговорён – 30 лет. Это при ежегодных поставках в среднем по 38 млрд кубометров.По словам российского представителя, «Сила Сибири» построена «уже на 99%». Поставки газа в КНР по этому газопроводу «Газпром» намерен начать 1 декабря 2019 года. Это принесёт российской казне дополнительные (существенные) доходы, а Китаю – доступные энергоресурсы.На фоне строительства газопровода «Сила Сибири», как отмечено, проводится газификация сибирских и дальневосточных населённых пунктов. Проект газификации внутри страны планируется расширять, обеспечивая собственное население таким видом топлива как газ.