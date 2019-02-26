Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 15.02.19 – 21.02.19
На этой неделе количество обстрелов уменьшилось, но увеличились калибры. На выходных работали танки, артиллерия калибром 122 и 152 мм. Разрушено более двух десятков домов, в трех поселках была перебита ЛЭП, дважды под обстрелом оказывалась водонасосная станция. И как это не печально были погибшие и раненые среди военных и ирных. Когда это все закончится, известно одному Богу! На всякие ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ надежды нет. Благо хоть ВСУ не суется наступать, видимо предупреждение России оказывает на них отрезвляющее действие!
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 151 раз. Обстрел производился по районам двадцати населенных пунктов Республики с минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 45 раз. Огонь велся из 82 и 120-мм минометов, 152 и 122-мм артиллерии, ПТУР, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 500 мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Логвиново, Санжаровка, Калиново, Первомайск, Молодежное, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Сокольники, Знаменка, Пришиб и Смелое.
С 15 по 21 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли двое военнослужащих и ранения получили трое мирных жителя Республики.
С 15 по 21 февраля 2019 года на территории Луганской Народной Республики ранение получил один мирный житель Республики.
15 февраля, по указанию командира 24-й бригады Гудзя, из глубины обороны к линии соприкосновения на автомобиле была отправлена снайперская пара. При подъезде к району обороны одного из батальонов 24-й бригады вблизи н.п. Марьинка, водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он естественно не знал. Находившийся за рулем боевик по фамилии Кондратюк погиб, оба снайпера получили тяжелые ранения, так и не приступив к выполнению задачи.
16 февраля, в результате обстрела боевиками из 128-й горно-штурмовой бригады с позиций в районе н.п. Новотроицкое по приказу военного преступника Собко, получила ранение мирная жительница Докучаевска, 1949 года рождения.
18 февраля, в течении дня, в соответствии с уведомлением СЦКК на части территории Республики работал БЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия «Camcopter S-100».
В 14:55 к нам поступила информация о том, что СММ ОБСЕ утратила контроль над данным БЛА. После этого, с целью поиска летательного аппарата ОБСЕ в район, где предположительно была потеряна связь с БЛА, отправлен поисковый отряд НМ ЛНР.
В 15:55 в районе н.п. Червоногвардейское был обнаружен на земле горящий БЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия типа «Camcopter S-100».
18 февраля, противник предпринял попытку проникновения на территорию Республики.
В процессе диверсионных действий группа, в количестве 12 человек из состава 8-го отдельного полка спецназа, в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями. При выдвижении спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя.
21 февраля, ВСУ при перевозке боеприпасов к ПТРК «Корсар» и «Стугна-П», автомобиль «Урал» совершил наезд на минно-взрывное устройство, установленное военнослужащими 10-й бригады ВСУ. В результате подрыва произошло возгорание автомобиля и детонация боеприпасов, погибли трое карателей, находившиеся в кабине автомобиля.
Разведка ДНР:
По информации, полученной от источника в Генштабе ВСУ нам стало известно о крайне неудовлетворительном уровне воинской дисциплины, правопорядка и морально-психологического состояния войск в текущем году. Так, наиболее сложная криминогенная ситуация отмечена в 57-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадах, а именно: небоевые потери составили – 43 человека, из них: самоубийств – 10, убийств на почве неуставных взаимоотношений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 9, гибель в результате ДТП и нарушения мер безопасности – 24. Кроме того, самовольно оставили позиции и дезертировали из зоны боевых действий – 584 военнослужащих. Также, процветает воровство оружия и боеприпасов. Прокуратурой вскрыто более 250-ти фактов хищения оружия. В списках украденного 180 единиц огнестрельного оружия (пулеметов и автоматов) и около 350 тысяч единиц различных боеприпасов к стрелковому вооружению, а также 14 противотанковых ракетных комплексов.
Разведка ЛНР:
По данным Главного управления персонала ГШ ВСУ небоевые потери составили - 43 человека, из них: самоубийство – 10 человек, убийства на почве неуставных взаимоотношений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 9 человек, гибель в результате ДТП и нарушении мер безопасности – 24 человека, СОЧ – 584 человек.
Информацию о наличии запрещенной техники, подтверждают местные жители, на подконтрольной киевским силовикам территории.
- в н.п. Рубежное на железнодорожной станции подготовлены к разгрузке 8 единиц САУ «Гиацинт-С» и 6 единиц буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».
Из н.п. Муратово в направлении Кременной зафиксировано перемещение 4 единиц автомобильной техники с боеприпасами.
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено:
танков Т-64 – 1 единица;
самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт-С» - 6 единиц;
зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» - 1 единица;
зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» - 1 единица.
Кроме того, на этой неделе Миссия фиксировала отсутствие в местах отвода более 90 единиц:
самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 32 единицы;
буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» – 14 единиц;
противотанковых пушек MT-12 и Д-48 – 33 единицы;
танков Т-72 и Т-64 – 13 единиц.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
15.02.19, пятница
09:15 - РПГ (3), АГС (10), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
09:40 - 82 мм (7) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
10:40 - АГС (14), КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:40 - 120 мм (12), СО – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
11:45 - н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущена 1 мина калибром 82 мм, 10 гранат АГС;
12:40 - н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
13:25 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
13:25 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
15:20 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 9 мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов БМП-2, 58 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:30 - 82 мм (8), СПГ-9 (2), БМП-1 (5) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
15:35 - 82 мм (4), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
16:10 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: выпущено 15 гранат АГС;
16:40 - СПГ-9 (3), АГС (5) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
18:00 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:15 - н.п. Чермалык - н.п. Сосновское: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы, зафиксирована работа снайпера;
18:25 - н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 9 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им Гагарина): выпущено 2 гранаты АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:25 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 - РПГ (1), СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
19:55 - 120 мм (5), 82 мм (2), РПГ (1), АГС (10) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
20:10 - н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:30 - н.п. Кирова - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 снарядов калибром 122 мм;
20:35 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 2 мины калибром 82 мм;
21:00 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: произведено 40 выстрелов БМП-2.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 9 раза.
16.02.19, суббота
07:45-08:10 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 5 мин калибром 82 мм, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:50 - 152 мм (10) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
07:55 - 82 мм (9) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
11:15 - ПТУР (1) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
15:55-16:15 - н.п. Авдеевка (вентствол) - н.п. Спартак: выпущено 4 мины калибром 82 мм, 5 выстрелов СПГ-9;
16:00 - СПГ-9 (6) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
16:40 - н.п. Пески – Вольво-центр: выпущено 5 мин калибром 120 мм;
17:10-17:40 - н.п. Металлист – н.п. Гольмовский: произведено 3 выстрела БМП-1, 7 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
18:50 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялось стрелковое оружие;
19:10 - н.п. Авдеевка (вентствол) - н.п. Спартак: выпущено 2 мины калибром 120 мм, применялось стрелковое оружие;
19:35 - 82 мм (4), АГС (29), КК, СО – с направления Катериновка – в направлении Молодёжное;
20:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов БМП-2;
21:20 - СПГ-9 (3), КК – с направления Попасная – в направлении Первомайск;
21:25 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 3 мины калибром 120 мм;
21:35 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущена 1 мина калибром 120 мм;
22:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - 82 мм (15) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
23:35 - 120 мм (18) – с направления Крымское – в направлении Пришиб.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 14 раз, ЛНР 8 раз.
17.02.19, воскресенье
05:55-08:10 – н.п. Павлополь - н.п. Коминтерново, применялось стрелковое оружие;
05:55 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, произведено 10 выстрелов АГС;
05:55-08:10 – н.п. Водяное - н.п. Дзержинское, выпущено 16 мин калибром 120 мм;
06:20 - 120 мм (14) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
06:55 - 120 мм (18) – с направления Новоалександровка – в направлении Молодежное;
08:05-08:55 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка, выпущено 13 мин калибром 120 мм;
10:40 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:55 - 120 мм (3), БПМ-1 (8), АГС (29), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Смелое;
13:20 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 29 выстрелов АГС;
13:55 - ПТУР (1) – с направления Троицкое – в направлении Санжаровка;
14:05 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 2 выстрела СПГ-9;
14:30-15:00 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 мины калибром 82 мм, 1 выстрел СПГ-9;
14:30-15:00 – Марьинка - н.п. Александровка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30-15:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:05-15:30 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 2 танковых снаряда калибром 125 мм, 10 мин калибром 120 мм, 3 мины калибром 82 мм, 3 выстрела СПГ-9, применяется стрелковое оружие;
16:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 40 выстрелов БПМ-2;
16:10 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм, 3 выстрела СПГ-9;
16:10 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 12 мин калибром 82 мм;
16:45 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, произведено 6 выстрелов СПГ-9;
16:30 – н.п. Лебединское - н.п. Ленинское, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-18:00 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 18 мин калибром 120 мм;
17:35-18:10 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35-18:10 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, произведено 17 выстрелов АГС;
17:40-18:10 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь, произведено 12 выстрелов АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50-18:20 – н.п. Пески - н.п. Жабичево, выпущено 2 мины калибром 120 мм, 29 выстрелов АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50-18:20 – н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 5 мин калибром 120 мм;
18:10 - АГС (8), КК – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:40 – н.п. Пески - Вольво-Центр, произведен 1 выстрел СПГ-9;
19:35 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 82 мм, произведено 4 выстрела СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55 - 82 мм (8), БМП-1 (6) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
22:35-23:05 – н.п. Опытное - Аэропорт, выпущено 3 мины калибром 82 мм;
22:35-23:05 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 5 мин калибром 120 мм, 1 выстрел СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза, ЛНР 6 раза.
18.02.19, понедельник
07:35-08:05 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущено 7 мин калибром 120 мм;
07:35 - 120 мм (10) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
07:50-08:20 - н.п. Водяное – н.п. Дзержинское, выпущено 13 мин калибром 120 мм;
07:50-08:20 - н.п. Водяное – н.п. Коминтерново, выпущено 13 мин калибром 120 мм;
08:25-09:05 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущено 17 мин калибром 120 мм, 12 гранат АГС, 2 выстрелов СПГ-9, применялись стрелковое оружие;
09:00 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак, выпущено 2 мины калибром 120 мм, 5 мин калибром 82 мм;
09:20 - 82 мм (10) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
10:25 - БМП-1 (12) – с направления Орехово – в направлении Донецкий;
11:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
13:05-13:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 4 мины калибром 120 мм, 5 мин калибром 82 мм миномета, 10 гранат АГС;
13:50 – н.п. Водяное - н.п. Дзержинское: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
18:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 - 120 мм (4), 82 мм (3) – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново;
18:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: выпущено 15 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00 – н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:10 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
20:45 - БМП-1 (12) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
21:10 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:40 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 3 мины калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 5 раз.
19.02.19, вторник
07:00 - 120 мм (36) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
07:20 - 122 мм (3) – с направления Орехово-Донецкий – в направлении Сокольники;
07:25-07:45 - н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, выпущено 7 мин калибром 82 мм;
08:05-08:25 - н.п. Водяное – н.п. Коминтерново, выпущено 13 мин калибром 120 мм;
08:20-08:45 - н.п. Лебединское – н.п. Саханка, выпущено 10 мин калибром 120 мм;
08:35-08:50 - н.п. Водяное – н.п. Дзержинское, выпущено 20 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
09:20 - 120 мм (3), 82 мм (5)– с направления Троицкое – в направлении Калиново;
09:25 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 5 мин калибром 82 мм и 14 гранат АГС;
09:40 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Ясиноватая: выпущено 4 мины калибром 82 мм;
10:10 - н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм и 9 мин калибром 82 мм;
10:15 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 12 гранат СПГ-9;
10:35 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведено 6 выстрелов БМП-2;
12:00 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:25 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущена 1 мина калибром 120 мм;
16:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
17:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
18:10 - 82 мм (10) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведено 5 выстрелов БМП-2;
19:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:55 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
21:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:20 - 82 мм (4)– с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
22:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 4 раза.
20.02.19, среда
00:00 - РПГ (3), АГС (18) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
06:05 - 120 мм (3) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
06:30 - 152 мм (18) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
07:25-07:45 - н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, выпущено 7 мин калибром 82 мм;
08:05-08:25 - н.п. Водяное – н.п. Коминтерново, выпущено 13 мин калибром 120 мм;
08:20-08:45 - н.п. Лебединское – н.п. Саханка, выпущено 10 мин калибром 120 мм;
08:35-08:50 - н.п. Водяное – н.п. Дзержинское, выпущено 20 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
09:25 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 9 мин калибром 82 мм и 14 гранат АГС;
10:10 - н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка: выпущено 3 мины калибром 120 мм и 9 мин калибром 82 мм;
10:15 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 12 гранат СПГ-9;
10:35 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: произведено 6 выстрелов БМП-2;
12:00 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9 и 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:20 - 82 мм (4) – с направления Луганское – в направлении Лозовое;
16:25 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущена 1 мина калибром 120 мм;
16:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 82 мм;
17:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 7 мин калибром 120 мм;
18:00 - 120 мм (4), СПГ-9 (4) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:15 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведено 5 выстрелов БМП-2;
19:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - БМП-1 (11), КК – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
19:55 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
21:05 - БМП-1 (2) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
21:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза и ЛНР 7 раз.
21.02.19, четверг
03:05 – н.п. Пески - Вольво-Центр: совершено 5 выстрелов БМП-1, 3 гранаты СПГ-9;
06:45-07:15 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: совершено 5 выстрелов БМП-1, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - 82 мм (1), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
11:55 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:00 - АГС (20) – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново;
13:20 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское, произведено 4 выстрела СПГ-9;
13:25 - 82 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
16:25-16:45 – н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
16:50 – н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибром 82 мм;
18:00 - 82 мм (4), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:00-18:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10-18:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:55-19:15 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15-19:40 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 2 гранаты РПГ, применялось стрелковое оружие;
19:40-20:00 – н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 20 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:50-21:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00-21:20 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:10-21:30 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 82 мм, 3 гранаты СПГ-9;
22:00-22:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: совершено 30 выстрелов ЗУ-23;
23:50 - 120 мм (7) – с направления Кряковка – в направлении Знаменка.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 5 раз.
Всем терпения и здоровья!
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