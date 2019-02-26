Луценко назвал основную причину потери Крыма

Именно Замана издал директиву, которой подчинил все части тактической группировки "Крым" ВСУ, руководителю Военно-морских сил (командующему ВМС Юрию Ильину) что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время,

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что потеря контроля над Крымом стала следствием антигосударственной деятельности бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы.написал генпрокурор в Фейсбуке Кроме того, в ходе реформы ВСУ, проводившейся бывшим военным руководством в 2012-2014 годах, «произошло уничтожение военных комиссариатов, что практически заблокировало мобилизацию в 2014 году», добавил он.Напомним, в понедельник главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о задержании Владимира Заманы, который подозревается в государственной измене. По его словам, экс-начальник Генштаба ВСУ сократил численность войск намного больше, чем предусматривал закон: благодаря его деятельности, расформировано 70 войсковых частей и соединений.Меру пресечения Замане назначит суд. Следствие просит арестовать задержанного.Генерал-полковник Владимир Замана находился на должности начальника Генштаба с 2012 по 2014 год. С февраля по июль 2014-го был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.Вместе с Заманой в отставку ушел его заместитель Юрий Думанский, который выступил против «втягивания военных в гражданский конфликт», поскольку это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан.В министерстве обороны заявили тогда, что Замана вместе со своим заместителем вводят в заблуждение личный состав ВСУ, который «четко выполняет свои задачи и действует по предназначению».