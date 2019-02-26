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Луценко назвал основную причину потери Крыма

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что потеря контроля над Крымом стала следствием антигосударственной деятельности бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы.




Именно Замана издал директиву, которой подчинил все части тактической группировки "Крым" ВСУ, руководителю Военно-морских сил (командующему ВМС Юрию Ильину) что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время,
написал генпрокурор в Фейсбуке.

Кроме того, в ходе реформы ВСУ, проводившейся бывшим военным руководством в 2012-2014 годах, «произошло уничтожение военных комиссариатов, что практически заблокировало мобилизацию в 2014 году», добавил он.

Напомним, в понедельник главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о задержании Владимира Заманы, который подозревается в государственной измене. По его словам, экс-начальник Генштаба ВСУ сократил численность войск намного больше, чем предусматривал закон: благодаря его деятельности, расформировано 70 войсковых частей и соединений.

Меру пресечения Замане назначит суд. Следствие просит арестовать задержанного.

Генерал-полковник Владимир Замана находился на должности начальника Генштаба с 2012 по 2014 год. С февраля по июль 2014-го был уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

Вместе с Заманой в отставку ушел его заместитель Юрий Думанский, который выступил против «втягивания военных в гражданский конфликт», поскольку это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан.

В министерстве обороны заявили тогда, что Замана вместе со своим заместителем вводят в заблуждение личный состав ВСУ, который «четко выполняет свои задачи и действует по предназначению».
Использованы фотографии:
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