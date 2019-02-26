Украинский эксперт: Крымский мост построили не там

Я им сказал, что мост может просто не выдержать. Да ещё и по судоходству – высота моста маленькая, пролёты узкие.

Не зря по мосту не разрешают движение грузовиков.

После того как в ходе послания Федеральному Собранию президент России напомнил о скором начале железнодорожного движения по Крымскому мосту, вновь активизировались украинские «учёные». Речь идёт о тех лицах, которые пытаются убедить себя и других в том, что мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, «вот-вот рухнет».Теперь к процессу подключили Георгия Росновского – украинского инженера, который дважды пытался представить свои проекты создания моста через Керченский пролив. Росновский утверждает, что мост построили «не там» и «по худшему из существовавших проектов».При этом г-н Росновский заявил, что сам звонил в Россию с заявлением: «Там илистое дно, в этом месте мост строить нельзя».Росновский:«Высота маленькая» для какого корабля? Может быть, для американского эсминца?..Росновский теперь сетует на то, что к его мнению не прислушались и «выбрали проект подешевле».Далее «эксперт» заявляет, что «качество моста очень плохое», признаваясь, что может судить об этом исключительно по телевизионной картинке.Росновский:Телевизионная картинка для Росновского, судя по всему, запаздывает, и вдобавок, видимо, на Украине некому сообщить «эксперту» о том, что грузовое движение по Крымскому мосту было открыто ещё в прошлом году.Напомним, что железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив РЖД планирует запустить в декабре текущего года.