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Украинский эксперт: Крымский мост построили не там

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После того как в ходе послания Федеральному Собранию президент России напомнил о скором начале железнодорожного движения по Крымскому мосту, вновь активизировались украинские «учёные». Речь идёт о тех лицах, которые пытаются убедить себя и других в том, что мост, соединяющий Крым с Краснодарским краем, «вот-вот рухнет».

Украинский эксперт: Крымский мост построили не там



Теперь к процессу подключили Георгия Росновского – украинского инженера, который дважды пытался представить свои проекты создания моста через Керченский пролив. Росновский утверждает, что мост построили «не там» и «по худшему из существовавших проектов».

При этом г-н Росновский заявил, что сам звонил в Россию с заявлением: «Там илистое дно, в этом месте мост строить нельзя».

Росновский:
Я им сказал, что мост может просто не выдержать. Да ещё и по судоходству – высота моста маленькая, пролёты узкие.


«Высота маленькая» для какого корабля? Может быть, для американского эсминца?..

Росновский теперь сетует на то, что к его мнению не прислушались и «выбрали проект подешевле».

Далее «эксперт» заявляет, что «качество моста очень плохое», признаваясь, что может судить об этом исключительно по телевизионной картинке.

Росновский:
Не зря по мосту не разрешают движение грузовиков.


Телевизионная картинка для Росновского, судя по всему, запаздывает, и вдобавок, видимо, на Украине некому сообщить «эксперту» о том, что грузовое движение по Крымскому мосту было открыто ещё в прошлом году.

Напомним, что железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив РЖД планирует запустить в декабре текущего года.
Использованы фотографии:
https://vk.com/krymsky.bridge
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