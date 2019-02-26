Венесуэльское подразделение отбило атаку на приграничный КПП
Вооруженная группа людей напала на блокпост Нацгвардии Венесуэлы, расположенный на колумбийской границе, передает РИА Новости сообщение военного ведомства республики.
Сообщается, что нападение произошло в понедельник утром.
Согласно информации, в нападении на пограничный пункт «Мулата» (штат Тачира) участвовали более 60-ти хорошо вооруженных людей, которые сходу начали применять гранаты.
Гвардейцы стали обороняться, однако долго бы не продержались. Исход боя решило прибытие на блокпост армейского подразделения из 20 военнослужащих. Атака была отбита, нападавшие отступили.
О принадлежности боевиков ничего не сообщается.
Напомним, 23 февраля активисты венесуэльской оппозиции попытались доставить в республику гуманитарную помощь, которую действующий президент Нокалас Мадуро принимать категорически отказался.
По его словам, гуманитарного кризиса в Венесуэле нет, а попытка поставить гумпомощь является провокацией. Ранее Мадуро на фоне кризиса разорвал дипотношения с США и Колумбией.
Во время попыток доставить гумпомощь, на границе с Колумбией было сожжено несколько грузовиков, а на границе с Бразилией погибли 4 человека.
По данным генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, в ходе столкновений между венесуэльскими силовиками и демонстрантами на границах с Колумбией и Бразилией пострадали более 330 человек.
Сообщается, что нападение произошло в понедельник утром.
Согласно информации, в нападении на пограничный пункт «Мулата» (штат Тачира) участвовали более 60-ти хорошо вооруженных людей, которые сходу начали применять гранаты.
Гвардейцы стали обороняться, однако долго бы не продержались. Исход боя решило прибытие на блокпост армейского подразделения из 20 военнослужащих. Атака была отбита, нападавшие отступили.
О принадлежности боевиков ничего не сообщается.
Напомним, 23 февраля активисты венесуэльской оппозиции попытались доставить в республику гуманитарную помощь, которую действующий президент Нокалас Мадуро принимать категорически отказался.
По его словам, гуманитарного кризиса в Венесуэле нет, а попытка поставить гумпомощь является провокацией. Ранее Мадуро на фоне кризиса разорвал дипотношения с США и Колумбией.
Во время попыток доставить гумпомощь, на границе с Колумбией было сожжено несколько грузовиков, а на границе с Бразилией погибли 4 человека.
По данным генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, в ходе столкновений между венесуэльскими силовиками и демонстрантами на границах с Колумбией и Бразилией пострадали более 330 человек.
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