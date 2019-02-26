Сообщается о предотвращении теракта против объекта ГРУ в Москве
Сегодня в российской прессе опубликована статья, в которой утверждается, что один из главарей ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России) Абу-Усама Нораки (настоящее имя – Тоджиддин Назаров) готовил несколько терактов в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсант», сообщая, что Назаров отдал приказ своим подельникам осуществить подрывы в районе здания ГРУ и на одном из объектов железнодорожного транспорта.
Издание сообщает, что замыслы террористов были раскрыты сотрудниками ФСБ. При этом добавляется, что лица, которых Назаров-Нораки назначил в качестве исполнителей, арестованы, но сам главарь остаётся на свободе.
В прессе говорится о несколько террористических ячейках, созданных ИГИЛ* в Москве. Так, одна из них была создана через одного из гастарбайтеров, прибывших в Россию из Таджикистана. Формирование проходило не только через Интернет, но и при посещении мечетей в Москве и Московской области. Собирались представители ячейки для обсуждения планов в одной из московских квартир, где впоследствии были изъяты вещдоки, рассказывающие о готовности радикалов отправиться на «джихад» в Сирию.
Эта и другая ячейка поддерживала с Нораки связь посредством мессенджеров и прочих мобильных приложений. В частности, говорится об использовании технологии преобразования смартфона в режим рации с помощью Zello.
Радикалы, работавшие на одной из московских строек, обратили внимание, что мимо часто проезжают автомобили с военнослужащими. Куратор Назаров и отдал распоряжение о том, чтобы атаковать автомобили во время их въезда на территорию объекта ГРУ.
Нораки известен тем, что организовал теракты в Швеции. Один из таких терактов устроил Рахмат Акилов, совершив наезд на людей на грузовике в центральной части Стокгольма.
Сейчас спецслужбы пытаются выяснить, где находится Назаров-Нораки. В «Коммерсанте» говорится, что местом проживания может быть иракский город Мосул. Ранее в Вашингтоне заявили, что Мосул «полностью очищен от боевиков ИГИЛ*».
Издание сообщает, что замыслы террористов были раскрыты сотрудниками ФСБ. При этом добавляется, что лица, которых Назаров-Нораки назначил в качестве исполнителей, арестованы, но сам главарь остаётся на свободе.
В прессе говорится о несколько террористических ячейках, созданных ИГИЛ* в Москве. Так, одна из них была создана через одного из гастарбайтеров, прибывших в Россию из Таджикистана. Формирование проходило не только через Интернет, но и при посещении мечетей в Москве и Московской области. Собирались представители ячейки для обсуждения планов в одной из московских квартир, где впоследствии были изъяты вещдоки, рассказывающие о готовности радикалов отправиться на «джихад» в Сирию.
Эта и другая ячейка поддерживала с Нораки связь посредством мессенджеров и прочих мобильных приложений. В частности, говорится об использовании технологии преобразования смартфона в режим рации с помощью Zello.
Радикалы, работавшие на одной из московских строек, обратили внимание, что мимо часто проезжают автомобили с военнослужащими. Куратор Назаров и отдал распоряжение о том, чтобы атаковать автомобили во время их въезда на территорию объекта ГРУ.
Нораки известен тем, что организовал теракты в Швеции. Один из таких терактов устроил Рахмат Акилов, совершив наезд на людей на грузовике в центральной части Стокгольма.
Сейчас спецслужбы пытаются выяснить, где находится Назаров-Нораки. В «Коммерсанте» говорится, что местом проживания может быть иракский город Мосул. Ранее в Вашингтоне заявили, что Мосул «полностью очищен от боевиков ИГИЛ*».
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