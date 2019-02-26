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Силы самообороны Эстонии пожаловались на "русскоязычный террор"

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В вооруженных силах Эстонии наблюдается этнический террор. В Вирусском пехотном батальоне русскоязычные военнослужащие притесняют эстонских военных. Об этом заявил председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, пишет EestiEkspress.

Силы самообороны Эстонии пожаловались на "русскоязычный террор"



По словам Хельме, до него дошли сведения, что в Вирусском пехотном батальоне русскоязычные военнослужащие "устроили этнический террор эстонским призывникам". В батальоне преобладает русскоязычная молодежь, которая отказывается говорить на эстонском языке не только с "коллегами по батальону", но и с более высокопоставленными офицерами эстонской армии.

Во время исполнения эстонского гимна русскоязычные солдаты громко поют гимн России. Кроме того, были случаи прямого насилия
- заявил Хельме, добавив, что "из-за не интегрированных эстонцев, участвующих в обороне страны", возникает угроза национальной безопасности Эстонии.

Политик призвал наказать виновных и потребовал от Сил обороны Эстонии предотвращать подобные инциденты "русскоязычного террора".

На фоне этой новости как то "затерялся" прошедший 24 февраля этого года в Таллине парад Сил обороны Эстонии, приуроченный к 101-й годовщине независимости Эстонской Республики.

Как пишут эстонские СМИ, в параде приняло участие 900 военнослужащих и порядка полусотни единиц военной техники. Кроме эстонских военнослужащих в параде приняли участие британские и бельгийские военнослужащие из тактической группы НАТО, а также знаменосцы из США, Германии, Польши, Латвии и Литвы.



Парад принимала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что стране необходимо получить ка можно больше боеприпасов, оружия и средств связи, чтобы рационально потратить все вложенные средства. При этом она не уточнила, с кем собирается воевать Эстония.

Использованы фотографии:
Минобороны Эстонии
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