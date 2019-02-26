Силы самообороны Эстонии пожаловались на "русскоязычный террор"

Во время исполнения эстонского гимна русскоязычные солдаты громко поют гимн России. Кроме того, были случаи прямого насилия

В вооруженных силах Эстонии наблюдается этнический террор. В Вирусском пехотном батальоне русскоязычные военнослужащие притесняют эстонских военных. Об этом заявил председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, пишет EestiEkspress По словам Хельме, до него дошли сведения, что в Вирусском пехотном батальоне русскоязычные военнослужащие "устроили этнический террор эстонским призывникам". В батальоне преобладает русскоязычная молодежь, которая отказывается говорить на эстонском языке не только с "коллегами по батальону", но и с более высокопоставленными офицерами эстонской армии.- заявил Хельме, добавив, что "из-за не интегрированных эстонцев, участвующих в обороне страны", возникает угроза национальной безопасности Эстонии.Политик призвал наказать виновных и потребовал от Сил обороны Эстонии предотвращать подобные инциденты "русскоязычного террора".На фоне этой новости как то "затерялся" прошедший 24 февраля этого года в Таллине парад Сил обороны Эстонии, приуроченный к 101-й годовщине независимости Эстонской Республики.Как пишут эстонские СМИ, в параде приняло участие 900 военнослужащих и порядка полусотни единиц военной техники. Кроме эстонских военнослужащих в параде приняли участие британские и бельгийские военнослужащие из тактической группы НАТО, а также знаменосцы из США, Германии, Польши, Латвии и Литвы.Парад принимала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что стране необходимо получить ка можно больше боеприпасов, оружия и средств связи, чтобы рационально потратить все вложенные средства. При этом она не уточнила, с кем собирается воевать Эстония.