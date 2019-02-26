На Тихоокеанский флот прибыли новые БРК «Бал»
Партия новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» доставлена морским путем в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Отмечается, что новые комплексы поступили на Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения на современные образцы боевой техники.
Сообщается, что прибывшая техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ракетные комплексы предыдущего поколения.
К настоящему времени боевые машины уже выгружены с судна и в сопровождении машин ГИБДД и ВАИ своим ходом прибыли в расположение ракетного соединения войск на северо-востоке России.
В ближайшее время расчеты БРК «Бал» приступят к освоению техники в ходе планового полевого выхода.
БРК «Бал» представляет собой мобильную систему, в состав которой входят самоходные командные пункты управления и пусковые установки, несущие противокорабельные дозвуковые маловысотные ракеты типа Х-35, а также транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования второго залпа.
Дальность поражения комплекса – около 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У, количество ракет в каждой пусковой установке – до 8 шт. Интервал пуска ракет в залпе – не более 3 сек. Масса ракеты (стартовая) – 620 кг.
Отмечается, что новые комплексы поступили на Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения на современные образцы боевой техники.
Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским путем в Петропавловск-Камчатский,говорится в релизе округа.
Сообщается, что прибывшая техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ракетные комплексы предыдущего поколения.
К настоящему времени боевые машины уже выгружены с судна и в сопровождении машин ГИБДД и ВАИ своим ходом прибыли в расположение ракетного соединения войск на северо-востоке России.
В ближайшее время расчеты БРК «Бал» приступят к освоению техники в ходе планового полевого выхода.
БРК «Бал» представляет собой мобильную систему, в состав которой входят самоходные командные пункты управления и пусковые установки, несущие противокорабельные дозвуковые маловысотные ракеты типа Х-35, а также транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования второго залпа.
Дальность поражения комплекса – около 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У, количество ракет в каждой пусковой установке – до 8 шт. Интервал пуска ракет в залпе – не более 3 сек. Масса ракеты (стартовая) – 620 кг.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter