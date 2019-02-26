В ЦВО подняты по тревоге более 2,5 тысяч мотострелков

В Центральном военном округе начались двусторонние тактические учения с привлечением артиллерии и авиации. Сегодня по тревоге были подняты более 2,5 тыс. мотострелков в Оренбургской области, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Согласно информации, размещенной в пресс-релизе, двусторонние тактические учения пройдут на территории Тоцкого полигона, расположенного в Оренбургской области.Поднятые по тревоге подразделения в настоящее время совершают марши в назначенные районы, где будут развернуты пункты управления. Активная фаза учений пройдет 28 февраля. В учениях примут участие две с половиной тысячи военнослужащих и около 350 единиц различной техники, включая танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские гаубицы Мста-С, реактивные системы залпового огня "Град".Воздушную часть учений представят фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8. Кроме этого в учениях будет применена беспилотная авиация (БПЛА "Леер"), а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" и другие.Общее руководство учениями будет осуществлять командующий Второй общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.Это не первые учения, стартовавшие в ЦВО на этой неделе. В понедельник по тревоге были подняты подразделения мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Кемеровской области. В маневрах задействовали более 2 тысяч военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники.Учения проходят под руководством командующего 41-й общевойсковой армии генерал-майора Якова Резанцева.