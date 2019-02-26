Компания «Сухой» выполнила контракт по модернизации Су-27

За это время мы модернизировали два полка полностью. Доработали машины, дали им новый облик,

Очередной контракт с Минобороны РФ на поставку в войска истребителей Су-27СМ3 выполнен, приводит РИА Новости директора филиала компании «Сухой» – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александра Пекарша.По словам директора, предприятие начало работу по этой теме в начале 2000-х годов.сказал он журналистам.А в конце прошлого года завод завершил работу по «крайнему контракту» на поставку 10 истребителей, добавил он.Пекарш сообщил, что на модернизацию поступали самолеты, поставлявшиеся в войска в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В ходе работ на них было заменено до 80% оборудования.Отвечая на вопрос о поставках истребителей пятого поколения Су-57, директор заявил, что первый самолет поступит на вооружение ВКС, как и планировалась, в 2019 году, второй – в 2020 году.Он также напомнил, что в прошлом году завод завершил изготовление и поставку партии опытных образцов истребителя.Су-57 – новейшая разработка ОКБ Сухого. Самолет предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных объектов. Высокая маневренность, малая заметность, современное бортовое оборудование и сверхзвуковая скорость обеспечивают ему превосходство над конкурентами.Боевое крещение истребители получили в Сирии, где были подтверждены заложенные в них характеристики.