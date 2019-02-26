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Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29 из наличия Минобороны РБ

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Министерство обороны Белоруссии передало сербскому военному ведомству четыре одноместных истребителя МиГ-29 из наличия вооруженных сил республики. Об этом сообщает блог bmpd.

Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29 из наличия Минобороны РБ

Два из четырех переданных министерству обороны Сербии истребителей МиГ-29



Белорусское Министерство обороны передало Сербии четыре истребителя МиГ-29. Торжественная церемония передачи самолетов состоялась 25 февраля этого года на территории АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах. На церемонии присутствовала сербская военная делегация во главе с министром обороны Сербии Александром Вулиным, прибывшая с рабочим визитом в Белоруссию. Самолеты взяты из наличия вооруженных сил республики.

Переданные истребители МиГ-29 предварительно пройдут капитальный ремонт и модернизацию "первого этапа" на 558-ом авиационном ремонтном заводе в Барановичах.

Таким образом, с учетом этих четырех переданных МиГ-29, общее количество истребителей этого типа в вооруженных силах Сербии достигнет 14, включая три "спарки" МиГ-29УБ. К трем МиГ-29 и одному МиГ-29УБ, которые сохранились в ВВС Сербии еще с советских времен, в 2017 году Россия передала из наличия Минобороны четыре истребителя МиГ-29 и два МиГ-29УБ. Все "российские" МиГи прошли ремонт и модернизацию и в 2018 году приняты на вооружение ВВС и ПВО Сербии .
Использованы фотографии:
Министерство обороны Сербии
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