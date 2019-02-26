Граждане Кубы одобрили проект новой конституции
Согласно итогам состоявшегося в воскресенье референдума, подавляющее большинство кубинских граждан одобрили проект новой конституции страны, передает РИА Новости.
По данным избирательной комиссии, проголосовали «за» 6,8 млн. граждан, что составляет 73,3% избирателей. Высказались против 706 тыс. человек.
Ныне действующая конституция была принята в 1976 году. В конце 2018 года депутаты Нацассамблеи проголосовали за проект нового основного закона.
Новая конституция вводит пост президента (нахождение на этой должности ограничивается двумя 5-летними сроками) и премьер-министра, а также признает право частной собственности.
В тексте указывается, что основной задачей государства является построение социализма. При этом направляющей политической силой по-прежнему называется Коммунистическая партия.
Документ также гарантирует свободу вероисповедания и разрешает иметь кубинцам двойное гражданство. Кроме того, в конституции прописаны гарантии для иностранных инвестиций.
По словам профессора Ибероамериканского университета Рубена Валенсуэлы, установление предельных сроков пребывания у власти президента «придаст политической жизни» страны. А введение института частной собственности откроет новое пространство для экономической деятельности.
Он добавил, что все важнейшие изменения на Кубе произойдут именно от того воздействия, которое частная инициатива окажет на экономику республики.
По данным избирательной комиссии, проголосовали «за» 6,8 млн. граждан, что составляет 73,3% избирателей. Высказались против 706 тыс. человек.
Ныне действующая конституция была принята в 1976 году. В конце 2018 года депутаты Нацассамблеи проголосовали за проект нового основного закона.
Новая конституция вводит пост президента (нахождение на этой должности ограничивается двумя 5-летними сроками) и премьер-министра, а также признает право частной собственности.
В тексте указывается, что основной задачей государства является построение социализма. При этом направляющей политической силой по-прежнему называется Коммунистическая партия.
Документ также гарантирует свободу вероисповедания и разрешает иметь кубинцам двойное гражданство. Кроме того, в конституции прописаны гарантии для иностранных инвестиций.
По словам профессора Ибероамериканского университета Рубена Валенсуэлы, установление предельных сроков пребывания у власти президента «придаст политической жизни» страны. А введение института частной собственности откроет новое пространство для экономической деятельности.
Он добавил, что все важнейшие изменения на Кубе произойдут именно от того воздействия, которое частная инициатива окажет на экономику республики.
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