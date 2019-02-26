Десантники получат 3D-карты местности, занятой противником
ВДВ получили новый разведывательный комплекс, способный создавать объемные модели местности, сообщают Известия.
В состав комплекса входит специальная машина и беспилотники «Орлан-10». БЛА проводят топографическую съемку местности и отправляют информацию на главный компьютер, который создает 3D-карты. Затем карты рассылаются подразделениям.
Как сообщили в военном ведомстве, новая техника прошла апробацию в ходе учения «Восток-2018».
БЛА «Орлан-10» может находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5 км. Его полезная нагрузка – около 5 кг. Этого достаточно, чтобы оснастить аппарат несколькими видеокамерами высоко разрешения, способными снимать в любое время суток.
По словам экспертов, составление 3D-карт в полевых условиях – это новая военная технология. Войска уже используют объемные карты, однако готовятся они заранее.
Он пояснил, что с их помощью можно выбрать более оптимальный маршрут для подлета вертолетов и наиболее безопасное место для десантирования.
Кроме того, объемные карты пригодятся при применении высокоточного оружия. Имея показатели целей по высоте относительно уровня моря, артиллеристы без длительной пристрелки смогут накрывать фортификационные сооружения противника и его технику, добавил эксперт.
В состав комплекса входит специальная машина и беспилотники «Орлан-10». БЛА проводят топографическую съемку местности и отправляют информацию на главный компьютер, который создает 3D-карты. Затем карты рассылаются подразделениям.
Как сообщили в военном ведомстве, новая техника прошла апробацию в ходе учения «Восток-2018».
БЛА «Орлан-10» может находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5 км. Его полезная нагрузка – около 5 кг. Этого достаточно, чтобы оснастить аппарат несколькими видеокамерами высоко разрешения, способными снимать в любое время суток.
По словам экспертов, составление 3D-карт в полевых условиях – это новая военная технология. Войска уже используют объемные карты, однако готовятся они заранее.
Такие локальные 3D-карты нужных районов просто необходимы при планировании боевых действий,сказал военный эксперт Антон Лавров.
Он пояснил, что с их помощью можно выбрать более оптимальный маршрут для подлета вертолетов и наиболее безопасное место для десантирования.
Кроме того, объемные карты пригодятся при применении высокоточного оружия. Имея показатели целей по высоте относительно уровня моря, артиллеристы без длительной пристрелки смогут накрывать фортификационные сооружения противника и его технику, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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