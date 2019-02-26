Пореченков попал в скандал в Белоруссии из-за стрельбы в ДНР

Российский актер Михаил Пореченков приехал в Минск на открытие Международной матчевой встречи сборных по легкой атлетике среди юниоров, проходящей 25-26 февраля. Как сообщают белорусские СМИ, приглашение актер получил от белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА), на странице которой в Facebook даже была опубликована фотография Пореченкова на фоне баннера Международной матчевой встречи.После публикации фотографии, в комментариях стали появляться гневные высказывания в сторону Пореченкова, связанные в основном с его визитом в ДНР. После этого публикация была удалена со страницы БФЛА, а приглашение «отозвано».Председатель БФЛА Вадим Девятовский прокомментировал данную ситуацию:Также он заявил, что страницу федерации в Facebook ведут волонтеры, которые не в курсе политической ситуации. Они и сделали фото с Михаилом Пореченковым, который «случайно проходил мимо баннера в гостинице», и опубликовали фотографию на странице БФЛА.В октябре 2014 года Михаил Пореченков посетил боевые позиции сил самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. После этого в сети появились кадры, на которых он стреляет из крупнокалиберного пулемета. Это вызвало широкий общественный резонанс на Украине.В 2015 году СБУ объявила Пореченкова в розыск, обвиняя его в терроризме. Российскому актеру приписали «охоту на мирных жителей», якобы он платил по тысяче долларов за каждого убитого им человека. Сам же актер сказал, что стрельба была постановочной и велась холостыми патронами.