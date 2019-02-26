Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия

Все 29 членов альянса занимают одинаковую позицию по вопросу договора, который нарушает Россия. А договор, который нарушает одна из сторон - недействителен

Москва нарушила условия ракетной сделки, поэтому Вашингтон может не нести никаких обязательств со своей стороны