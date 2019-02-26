Для российских военных разработана памятка поведения за границей

Интернета и смартфонов тогда не было, но были обычные фотоаппараты, поэтому запрещалось сниматься вместе с иностранцами. Памятка обязывала достойно вести себя за рубежом, соблюдать местные законы и обычаи,

Минобороны разработало для военнослужащих памятку о том, как они должны вести себя при выполнении задач за рубежом, сообщают Известия Памятки выдаются военнослужащим под роспись, так как невыполнение некоторых ее пунктов может повлечь за собой прерывание командировки, административную либо уголовную ответственность. Эти указанные в брошюре запреты подкреплены соответствующими статьями законов «О статусе военнослужащего» и «О государственной тайне».В частности военным запрещается пользоваться гаджетами с геолокацией, а также раскрывать в переписке и разговорах свое местонахождение. Нельзя военнослужащим и поддаваться и на провокации, например, реагировать на оскорбления жителей в свой адрес или в адрес России.Пределы части можно оставлять только с разрешения непосредственного начальника, а в случае задержания вне расположения части необходимо требовать представителя посольства РФ, и до его прибытия не отвечать на вопросы местных силовиков, не подписывать никаких бумаг.В случае попытки вербовки, военнослужащему рекомендуется проявлять выдержку. Под предлогом необходимости обдумать предложение он должен попытаться выиграть время, чтобы получить возможность сообщить обо всем своему командованию.По словам эксперта Владислава Шурыгина, подобная памятка была в советское время. Она выдавалась военным, проходившим службу в странах Варшавского договора, Кубе, Афганистане, Монголии и Вьетнаме.добавил эксперт.