В Зеленодольске заложили МРК проекта 22800 "Каракурт"

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане прошла церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта "Каракурт", сообщил представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.На Зеленодольском ССЗ начато строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт". Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Туча, сообщили в пресс-службе Минобороны России.Присутствующий на торжественной церемонии закладки МРК представитель флота заявил, что закладка МРК "Туча" произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ. Кроме того в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство кораблей более крупного водоизмещения, при этом не раскрывая, какие именно корабли планирует заказать ВМФ РФ.Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.