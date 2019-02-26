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Порошенко законодательно запретил россиянам наблюдать за выборами

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Российским наблюдателем теперь законодательно запрещено участвовать в выборах президента Украины. Соответствующий указ сегодня подписал ныне действующий глава украинского государства Петр Порошенко. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Порошенко законодательно запретил россиянам наблюдать за выборами



Подписанный Порошенко указ вносит изменения в ряд законов, регулирующих выборы на Украине (президента, народных депутатов, местные выборы). В новой редакции закона определяется, что не может быть наблюдателем "лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом". Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальных СМИ Украины.

Ранее данный закон одобрила Верховная Рада Украины.

Принятие решения о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы вызвало неоднозначную реакцию мирового общества. Представители ОБСЕ ранее назвали такое решение беспрецедентным и не отвечающим международным обязательствам всех государств. К допуску российских наблюдателей на выборы также призвал ярый американский "русофоб" Курт Волкер.

Выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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