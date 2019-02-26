Порошенко законодательно запретил россиянам наблюдать за выборами
Российским наблюдателем теперь законодательно запрещено участвовать в выборах президента Украины. Соответствующий указ сегодня подписал ныне действующий глава украинского государства Петр Порошенко. Указ опубликован на сайте президента Украины.
Подписанный Порошенко указ вносит изменения в ряд законов, регулирующих выборы на Украине (президента, народных депутатов, местные выборы). В новой редакции закона определяется, что не может быть наблюдателем "лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом". Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальных СМИ Украины.
Ранее данный закон одобрила Верховная Рада Украины.
Принятие решения о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы вызвало неоднозначную реакцию мирового общества. Представители ОБСЕ ранее назвали такое решение беспрецедентным и не отвечающим международным обязательствам всех государств. К допуску российских наблюдателей на выборы также призвал ярый американский "русофоб" Курт Волкер.
Выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
Подписанный Порошенко указ вносит изменения в ряд законов, регулирующих выборы на Украине (президента, народных депутатов, местные выборы). В новой редакции закона определяется, что не может быть наблюдателем "лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором или государством-оккупантом". Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальных СМИ Украины.
Ранее данный закон одобрила Верховная Рада Украины.
Принятие решения о недопуске российских наблюдателей на украинские выборы вызвало неоднозначную реакцию мирового общества. Представители ОБСЕ ранее назвали такое решение беспрецедентным и не отвечающим международным обязательствам всех государств. К допуску российских наблюдателей на выборы также призвал ярый американский "русофоб" Курт Волкер.
Выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
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