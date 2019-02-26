В РФ разработан стрелковый тренажёр с имитацией отдачи
АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Ростех) подготовило к серийному выпуску модернизированный стрелковый тренажер 1У35М1 «Кнут» для индивидуальной подготовки военнослужащих, сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, тренажер позволяет обучаться стрельбе на дальности от 100 до 700 м из АК-74, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК74, «Печенег» и гранатометов РПГ-7В1, РПГ-26, ГП-25. При этом приемы и правила стрельбы на тренажере аналогичны приемам и правилам стрельбы из боевого оружия.
Сообщается, что электронные мишени для обновленного тренажера создавались с учетом опыта популярных компьютерных игр (шутеров) типа Counter Strike. Это сделано для того, чтобы «Кнут» стал максимально адаптированным к современной молодежи, многие представители которой имеют богатый игровой опыт.
Отдача в тренажере осуществляется за счет магнитных приводов и использования оригинальной рычажной системы, обеспечивающей требуемую величину увода ствола при стрельбе.
Начальный курс подготовки рассчитан на 10-12 занятий, продолжительность каждого занятия – 15 минут. «Стрельба» может вестись по неподвижным и движущимся целям из положения стоя, с колена и лежа.
Еще одной опцией тренажера является возможность использования штатного оружия. Для этой цели имеется комплект специальных датчиков.
Согласно информации, тренажер позволяет обучаться стрельбе на дальности от 100 до 700 м из АК-74, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК74, «Печенег» и гранатометов РПГ-7В1, РПГ-26, ГП-25. При этом приемы и правила стрельбы на тренажере аналогичны приемам и правилам стрельбы из боевого оружия.
Сообщается, что электронные мишени для обновленного тренажера создавались с учетом опыта популярных компьютерных игр (шутеров) типа Counter Strike. Это сделано для того, чтобы «Кнут» стал максимально адаптированным к современной молодежи, многие представители которой имеют богатый игровой опыт.
Отдача в тренажере осуществляется за счет магнитных приводов и использования оригинальной рычажной системы, обеспечивающей требуемую величину увода ствола при стрельбе.
Начальный курс подготовки рассчитан на 10-12 занятий, продолжительность каждого занятия – 15 минут. «Стрельба» может вестись по неподвижным и движущимся целям из положения стоя, с колена и лежа.
Еще одной опцией тренажера является возможность использования штатного оружия. Для этой цели имеется комплект специальных датчиков.
- Использованы фотографии:
- ЦНИИТОЧМАШ, http://cniitm.ru
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