Патрушев обвинил США в подготовке военного вторжения в Венесуэлу
Соединенные Штаты готовят военное вторжение в Венесуэлу, перебрасывая подразделения американской армии в страны, окружающие это государство, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Соединенные Штаты готовят вторжение на территорию Венесуэлы с целью свержения законного президента Николаса Мадуро, заявил Патрушев. Об этом говорит переброска на территорию Пуэрто-Рико американских ССО, направление в Колумбию подразделений американской армии. Соединенные Штаты усиливают военную группировку вокруг Венесуэлы с целью задействования своих вооруженных сил в операции по свержению законной власти в республике.
Секретарь Совбеза убежден, что Вашингтон изначально вел подготовку с свержению Мадуро, сначала с помощью санкций и эмбарго доведя ситуацию в республике до гуманитарной катастрофы, а затем навязывая Венесуэле гуманитарную помощь, зная, что она будет отвергнута.
Ранее сообщалось, что на границе с Колумбией была развернута венесуэльская армия с целью недопущения на территорию колонны с американской гуманитарной помощью, которую возглавлял лидер оппозиции Гуаидо, ранее с одобрения Госдепа США провозгласивший себя "президентом Венесуэлы".
Соединенные Штаты готовят вторжение на территорию Венесуэлы с целью свержения законного президента Николаса Мадуро, заявил Патрушев. Об этом говорит переброска на территорию Пуэрто-Рико американских ССО, направление в Колумбию подразделений американской армии. Соединенные Штаты усиливают военную группировку вокруг Венесуэлы с целью задействования своих вооруженных сил в операции по свержению законной власти в республике.
Секретарь Совбеза убежден, что Вашингтон изначально вел подготовку с свержению Мадуро, сначала с помощью санкций и эмбарго доведя ситуацию в республике до гуманитарной катастрофы, а затем навязывая Венесуэле гуманитарную помощь, зная, что она будет отвергнута.
Ранее сообщалось, что на границе с Колумбией была развернута венесуэльская армия с целью недопущения на территорию колонны с американской гуманитарной помощью, которую возглавлял лидер оппозиции Гуаидо, ранее с одобрения Госдепа США провозгласивший себя "президентом Венесуэлы".
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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