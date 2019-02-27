Немецкий взгляд на русские вещи

Да, как заметили некоторые наши внимательные читатели, «иностранная программа» принесла свои плоды, и, надеюсь, будет приносить их и дальше.Сегодня в гостях виртуальной студии «ВО» гость из Германии, у которого я просто спросил мнения по некоторым вопросам нашего бытия. Господин Хессе – житель Восточной Германии (что немаловажно), просто восхитительно владеет русским языком (учился в свое время в Москве), пенсионер, труженик железных дорог.О чем мы говорили с господином Хессе? А о жизни, но, так как наша беседа проходила на следующий день после выступления Путина перед ФС, то, естественно, начали с этого события. Германия, как это ни странно, очень внимательно пыталась следить за этим событием.Вообще, СМИ Германии более чем скромно передали то, что происходило у нас. С одной стороны – правильно, это внутренние русские дела и делишки, с другой…С другой стороны, в Европе икалось, потому что вспоминалась она там систематически и регулярно. А потому RT, которая устроила показ выступления с переводом, сыскала много благодарных слушателей. Хотя, как я понял, речь была изрядно сокращена, поскольку у нас выступление шло полтора часа, а в Германии минут 50.Но что хотели, то и показали.Я задал вопрос: как насчет «привета» Европе в плане обещаний, ответок и прочего?Оказалось, этот момент постарались замолчать, поскольку там, в Германии, и так ситуация весьма напряженная, и Путин с такими обещаниями был бы немного не в тему.Но сделано это было не из страха или вредности. Слава богу, в Германии и так в курсе, что если что, то прилетит. Пропаганда прошлых лет хорошо поработала. И сегодня рассказывать Европе о «русской угрозе»… Все знают, что у России есть чем, и некоторые имеют представление, куда полетит.Но сегодня СМИ Германии усиленно выставляют Путина как весьма адекватного политика. Даже Меркель в открытую обижается, говорит, «когда я говорю о России и Путине, все меня слушают, а когда пытаюсь сказать о США и Трампе – уходят».В чем проблема Меркель? В том, что она немка. И говорит о делах немецких так, как это было принято исстари. «У нас есть некоторые проблемы, и мы их рано или поздно решим».Путин же, вывалив перед ФС целый ворох проблем, немцев несколько озадачил. Ну потому, что «аллес должен быть в орднунге» и так просто нельзя!Если по Задорнову – файлы не сошлись, как есть.Но то, что Путин не выступает «вокруг дела», сильно добавило очков в глазах немцев. В Германии так не говорят.Но одновременно немцы поняли, что с рейтингами у Путина действительно печально. Да, наши прагматичные соседи быстро осознали суть русской пословицы насчет дыма без огня. Потому сразу за удивлением пришло понимание того, что не все СМИ врут, говоря, что рейтинги падают.Мне было очень интересно, как все происходящее у нас выглядит там. Незашоренным, так сказать, взглядом.Немцам очень нравится то, что Путин открыто говорит о проблемах и, самое главное, дает направления для решений этих проблем. Большой плюс.Большим минусом выглядит то, что Путин совершенно, по мнению моего собеседника, не трогал чиновников. Это очень заметно, особенно жителям весьма бюрократичной страны. Получается, в России есть аппарат, который работает сам по себе и сам на себя, и он весьма трудно управляем.Нормальный немец понимает, как, но не понимает, почему.Но дальше идет то, что немцев просто выбивает из колеи.Это наша система борьбы с чиновниками. Конкретно – посадки среди губернаторов. Это нечто такое, что нормальному немцу (особенно западному) очень сложно принять и еще сложнее понять.Губернатор и бургомистр для немца – это что-то такое… незыблемое, что ли. Это человек, который обязан работать, работать и работать на благо тех людей, которые за него проголосовали.По положениям местного самоуправления в Германии, бургомистр и ландсрат избираются. Бургомистр, назначенный Меркель и ею же отправленный за решетку, – для немца тот еще подрыв мозга.Выборный чиновник обязан работать на благо своих избирателей, и работать хорошо. Это аксиома. Чиновник не должен воровать ТАК, как это показывают у нас. Это дикость.Равно удивляет немцев и чехарда с заменой губернаторов. Даже без посадок. Но, как я понял, это потому, что в Европе такие должности ВСЕГДА были выборными, то есть выбирали лучших из лучших. И для хорошей жизни себе, а не личного обогащения выбранного чиновника.Хотя, справедливости ради, коррупция и взяточки в Германии тоже имеют место быть. Вопрос коррумпированности – это вопрос везде, но это внутреннее дело каждого народа.Итак, в Германии понимают, что происходит и делают определенные выводы. И сравнения.Немцев удивляет наше отношение к пенсионной реформе. Нам было очень трудно донести суть друг до друга, господина Хессе удивляло, что мы так завелись.В Германии пенсионная система такая, что тоже не разгуляешься. И уходят на пенсию тоже в 65, и работают не как у нас (ну не везде, конечно), и льготы по выходу условно такие же. 45 лет стажа.И жить в Германии дороже вроде бы.Я не стал сравнивать уровень жизни и дохода, это тема вообще отдельного рассмотрения, экономические составляющие (налоги, сборы, доходы и прочее) двух наших стран.В Германии сегодня поговаривают совершенно в российском стиле, что с пенсиями очень все плохо, выплачивать, как раньше, нет никакой возможности, и уже обсуждаются предпосылки к увеличению возраста выхода на пенсию до 70-72 лет.И немцы на это смотрят вполне так спокойно. А что, медицина в Германии на высочайшем уровне, живут все дольше, чего не работать?Но это немцы. Они живут в социальном государстве, и этого у них не отнять. У них даже Бундесвер – социальная армия, которая трудоустраивает своих отставников на гражданке.Господин Хессе считает, что мы несколько… не заелись, нет. Просто плохо видим то, что происходит вокруг.А вот немцы, особенно те, кто посещает Россию по делам или в качестве туристов, замечают изменения.У нас реально становится чище, чем на немецких улицах. Точнее, в Германии становится не так стерильно. Не успевают. Здесь как раз принцип, что чисто не где убирают, а где не свинячат, в действии.На дорогах если не культура вождения, то реальный намек на нее.Магазины. Да, тот завал импортными товарами, который имел место быть в 90-е годы, видимо, ушел в историю. Да, тут и сами европейцы постарались, но тем не менее. Какая разница, 50 видов колбасы или 30? Если есть из чего выбирать, выбор – он и в Африке выбор. Тем более, когда свое.И пиво, да. Оно реально от слова «пить», хотя, конечно, с немецким никакого сравнения. Ну, примерно, как вина Франции и краснодарские. Краснодарские не чета французским, но совершенно вино. Безопасное и вкусное в основном.Между тем немецкий глаз вкупе с мозгом подмечает и такие вещи, над которыми мы сегодня даже не задумываемся.А ведь действительно, даже сегодня восточные земли Германии, бывшие раньше ГДР, на протяжении тех же почти 30 лет, в современную Германию тащила ФРГ, которая в три раза больше, плюс весь Запад. Принципиально.И тем не менее, различие между бывшей ГДР и ФРГ видно даже сегодня.Господин Хессе четко отметил, что нас никто не мог тащить. Если у немцев за спиной был весь Запад, во главе с США, то вот у СССР… Ну с Россией сегодня все совершенно то же самое.Нельзя с этим не согласиться.Между тем Германия далеко не страна с молочными реками и кисельными берегами. Как железнодорожник, господин Хессе много говорил о том, что сегодня восточная часть Германии не может перевезти столько грузов, сколько пропускала через себя ГДР.Мосты, переходы, сами железные дороги – все не в идеальном состоянии, хотя немцы – это нация, у которой все должно быть в порядке.Но да, «у нас есть проблемы, но мы над ними работаем» — можно сказать, что это новый принцип в Германии. А работать немцы умеют, тут спорить глупо.Но если посмотреть оттуда, у нас тоже не все печально. Проблем тоже вагон с двумя платформами, и далеко не все они могут быть решены быстро и безболезненно. Однако…Однако, как показывает наше общение (не последнее), нам есть чему не то чтобы завидовать, а на что смотреть с уважением. Немцам у русских, русским у немцев.И да, как все-таки Путин популярен у немцев... Это нечто.