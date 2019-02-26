В Балтийское море вошёл ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" DDG-107

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли"

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) вошел в акваторию Балтийского моря, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.Согласно опубликованным данным, эсминец вошел в акваторию Балтийского моря через пролив Большой Бельт и в настоящее время движется вдоль побережья Германии в восточном направлении.Это не первый заход американского эсминца в воды Балтийского моря в этом году. В 20-х числах января 2019 года через Датские проливы в Балтийское море вошли американские ракетные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) и "Портер" (USS Porter (DDG-78), которые были взяты на сопровождение корветами Военно-морского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный". Целью посещения акватории называлось совершение плановых визитов в порты стран-партнеров по НАТО.USS Gravely (DDG -107) - эскадренный миноносец УРО типа "Арли Берк", флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. ​Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки. Может нести КР "Томагавк", ПЛУР RUM-139 ASROC и иные ракеты; 2×4 ПКР Harpoon.