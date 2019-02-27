Людоед Цукурс снова в фаворе
Героизация нацистских преступников под соусом ненависти к России уже давно не новость. И надо признать, что этот процесс, наверное, единственный, обладающий пугающей внутренней логикой и последовательностью, поэтому предсказать следующий виток этого процесса несложно. Сначала проводят определённую затравку, чтобы оценить степень скандальности. После этого дают время социуму перекреститься, немного обвыкнуться и далее уже идёт последний залп, и в пантеон героев бывших советских республик вводится очередной нацистский преступник.
Современной классикой жанра стал небезызвестный Герберт Цукурс. Герберт Янович Цукурс родился на горе своей страны в 1900 году в Либаве (Лиепая) в Курляндской губернии Российской империи. Сын слесаря и домохозяйки стал просто показательным примером самого пещерного латышского национализма. Несмотря на то, что Цукурса изо всех сил позиционируют как авиаконструктора, его вклад в авиацию сводился к откровенно гаражным работам по переборке уже существующей техники, а его «героические» полёты в Африку и Японию были во многом мифологизированы и воспеты самим авиатором как великое достижение. Не новость, что сам Герберт активно занимался журналистикой, в центре которой была исключительно его собственная персона.
Герберт Цукурс
Несмотря на свою кипучую деятельность, которую сам же Цукурс всеми силами рекламировал через прессу, до диктатуры Улманиса Герберта из военной авиации успели выкинуть «за террористическую деятельность». Но как только Карлис Улманис, диктатор, русофоб и откровенный местечковый нацист, в 1934 году утвердился в звании «вождя» и «отца нации», Цукурс предстал национальным героем. После присоединения Латвии к Союзу, понимая, с кем они имеют дело, новые советские власти отвесили уже знакомый Цукурсу пинок и выбросили его из авиации, конфисковав самолёт.
С началом периода оккупации Латвии немецкими нацистами Герберт Янович быстро нашёл своё место. Его место оказалось в команде латышского коллаборациониста Виктора Арайса. Виктор, пользуясь своими связями среди остзейских немцев, учуяв желания новых хозяев, сколотил полицейский карательный отряд из бывших латышских военных, айзсаргов и полицейских. Необходимость формирования такой команды для нацистов была очевидна, т. к., несмотря на геббельсовскую промывку немецких мозгов, карательные акции против евреев и советских военнопленных даже нацистов деморализовали, а нациствующие местные как раз подходили для самых грязных дел.
Команда Арайса являла собой собрание самых отъявленных негодяев своего времени. Массовые расстрелы, пытки и повальный грабёж были неотъемлемыми спутниками этих карателей. Эти палачи были отвратительны даже самим нацистам. К примеру, когда в 1945-м году Арайса назначили командиром 1-го батальона 34-го полка 15-й гренадёрской дивизии СС, он не смог продержаться и недели. Лишённый привычного ему карательного дела, Виктор оказался бездарен в какой-либо другой деятельности, и вскоре его отстранили от командования «за некомпетентность». Под стать Арайсу был и Цукурс.
Рижское гетто
Герберт Янович был не просто одним из организаторов Рижского гетто, но и одним из главных его палачей. Жутковатой визитной карточкой Цукурса стал непременный лозунг, который он кричал во время экзекуции: «Дайте мне напиться крови». И ему никогда не отвечали отказом. «Слава» Цукурса шла по всей Латвии, поэтому отыскать свидетелей его преступлений советским органам госбезопасности не составило труда.
Мендель Шломович Вульфович в 1960-м году дал следующие показания по поводу Цукурса:
Евреев гонят на расстрел в лес Рамбуле
А вот что значилось в письме Арона Львовича Баринбаума, написанном им в КГБ Латвийской ССР в сентябре 1960-го года:
И это, естественно, не единственные свидетельства против Герберта Цукурса. Против него свидетельствовали и его собственные сослуживцы, и документы нацистов, и немногие оставшиеся в живых жертвы. К тому же сначала доказательства злодеяний Цукурса были собраны советскими спецслужбами, а позже они нашли подтверждение и в работе Моссада, который в итоге и отправил палача на тот свет.
Казалось бы, как такого человека можно не то что героизировать, но даже оправдать? Увы, не так уж и сложно, особенно, если дело касается непримиримой борьбы с русским наследием и культивирования пещерной русофобии.
Цукурс уже в Бразилии
После развала Союза свежеиспечённым странам срочно необходимо было просто обосновать сам факт своего существования. А учитывая партнёрство с Западом, это обоснование должно было быть основано на непримиримости по отношению к России. У большинства стран какого-либо иного опыта «самостоятельности», кроме коллаборационизма, попросту не существовало. И Латвия не была исключением.
Сам Цукурс в этой парадигме начал мелькать с начала века. В 2004-м году латышские националисты из «Союза национальных сил» стряхнули пыль с фигуры палача, выпустив серию почтовых конвертов с изображением Цукурса и недвусмысленной фразой: «Латыш, если тебе трудно, вспомни, как трудно было Герберту Цукурсу». Однако большого скандала не получилось, т.к. в самой Латвии данную макулатуру если и покупают, то историки из России, а латышскому обывателю, учитывая сложную экономическую обстановку, есть чем заняться и без пыльных нацистских покойников.
Символ "Союза национальных сил"
В 2005 году в родном городе Цукурса Лиепае прошла выставка, ему посвящённая. На этот раз общественная реакция была громче. Пользуясь поднятой волной, члены «Союза национальных сил», которые своего пещерного национализма и не скрывают (их эмблема даже чисто визуально — потомок свастики), предложили прокуратуре начать следствие с целью расследования убийства гражданина Латвии Герберта Цукурса (!). Правда, эта инициатива одобрения официальных властей не нашла.
В 2006-м году следствие по делу причастности Цукурса к массовому истреблению евреев Латвии всё же стартовало. Но документы, полученные по официальному запросу в России, сразу же сочли не имеющими юридической силы. Израиль, видимо, сообразив, что процесс имел характер чистой воды профанации, вообще отказался присылать документы. Как и любая профанация, на которой кормятся множество дармоедов, следствие затянулось до 2019 года.
За это время националисты продолжали поддерживать процесс вялотекущей героизации Цукурса. Так, в 2014 году состоялась премьера мюзикла «Цукурс. Герберт Цукурс». Конечно, антифашистские организации решили данное мероприятие пикетировать. Активисты облачились в полосатые робы со звездой Давида и сели на ступени концертного зала Латвийской Академии наук. Когда же активисты решили проникнуть внутрь здания по заранее купленным билетам, охрана, возглавляемая продюсером мюзикла, скрутила антифашистов и вывела из здания.
Акция латвийских антифашистов против премьеры мюзикла, посвящённого Цукурсу
А в 2018 году свою лепту в раскрутку героического имиджа нациста Цукурса внесла его собственная правнучка. Как оказалось, Герберт, бежавший вслед за другими нацистами в Южную Америку, оставил пару отпрысков. Взращённая в лучших традициях беглых приспешников нацизма, правнучка Цукурса Лаура Риззотто открыто заявила, что считает дедулю настоящим героем и патриотом Латвии:
Лаура Риззотто
К тому же мадам Риззотто не просто отпрыск пособника нацистов. В 2018 году эта некогда неизвестная особа представляла Латвию на «Евровидении», несмотря на то, что живёт в Бразилии, с латышским языком у неё проблемы, а любоваться «родиной» она предпочитает, как и прадедушка, издалека. Но всё это вполне коррелируется с тем кривым национализмом, который ныне правит во властных кругах Латвии.
Наконец, в феврале 2019 года закончилось начатое более десяти лет назад «следствие», а точнее, профанация, выдаваемая за следствие. Латышские специалисты в итоге пришли к выводу, что Цукурс военным преступником не является. Генпрокуратура Латвии официально заявила: «Также не была установлена ни одна конкретная и живая личность, в отношении которой имелись бы основания проводить дальнейшее следствие о возможном участии в массовом уничтожении гражданского населения еврейской национальности». В общем, единственное, чего стоит ожидать, так это пополнения пантеона людоедов.
Современной классикой жанра стал небезызвестный Герберт Цукурс. Герберт Янович Цукурс родился на горе своей страны в 1900 году в Либаве (Лиепая) в Курляндской губернии Российской империи. Сын слесаря и домохозяйки стал просто показательным примером самого пещерного латышского национализма. Несмотря на то, что Цукурса изо всех сил позиционируют как авиаконструктора, его вклад в авиацию сводился к откровенно гаражным работам по переборке уже существующей техники, а его «героические» полёты в Африку и Японию были во многом мифологизированы и воспеты самим авиатором как великое достижение. Не новость, что сам Герберт активно занимался журналистикой, в центре которой была исключительно его собственная персона.
Герберт Цукурс
Несмотря на свою кипучую деятельность, которую сам же Цукурс всеми силами рекламировал через прессу, до диктатуры Улманиса Герберта из военной авиации успели выкинуть «за террористическую деятельность». Но как только Карлис Улманис, диктатор, русофоб и откровенный местечковый нацист, в 1934 году утвердился в звании «вождя» и «отца нации», Цукурс предстал национальным героем. После присоединения Латвии к Союзу, понимая, с кем они имеют дело, новые советские власти отвесили уже знакомый Цукурсу пинок и выбросили его из авиации, конфисковав самолёт.
С началом периода оккупации Латвии немецкими нацистами Герберт Янович быстро нашёл своё место. Его место оказалось в команде латышского коллаборациониста Виктора Арайса. Виктор, пользуясь своими связями среди остзейских немцев, учуяв желания новых хозяев, сколотил полицейский карательный отряд из бывших латышских военных, айзсаргов и полицейских. Необходимость формирования такой команды для нацистов была очевидна, т. к., несмотря на геббельсовскую промывку немецких мозгов, карательные акции против евреев и советских военнопленных даже нацистов деморализовали, а нациствующие местные как раз подходили для самых грязных дел.
Команда Арайса являла собой собрание самых отъявленных негодяев своего времени. Массовые расстрелы, пытки и повальный грабёж были неотъемлемыми спутниками этих карателей. Эти палачи были отвратительны даже самим нацистам. К примеру, когда в 1945-м году Арайса назначили командиром 1-го батальона 34-го полка 15-й гренадёрской дивизии СС, он не смог продержаться и недели. Лишённый привычного ему карательного дела, Виктор оказался бездарен в какой-либо другой деятельности, и вскоре его отстранили от командования «за некомпетентность». Под стать Арайсу был и Цукурс.
Рижское гетто
Герберт Янович был не просто одним из организаторов Рижского гетто, но и одним из главных его палачей. Жутковатой визитной карточкой Цукурса стал непременный лозунг, который он кричал во время экзекуции: «Дайте мне напиться крови». И ему никогда не отвечали отказом. «Слава» Цукурса шла по всей Латвии, поэтому отыскать свидетелей его преступлений советским органам госбезопасности не составило труда.
Мендель Шломович Вульфович в 1960-м году дал следующие показания по поводу Цукурса:
«О Цукурсе Герберте знаю следующее. В 1941 году, 30 ноября, когда произошло первое массовое уничтожение евреев в гетто, Цукурс Герберт был одним из главных руководителей по вывозу их из района гетто в Румбеле, где всех расстреляли. Цукурс ходил с маузером на прикладе и стрелял всех отстающих от колонны стариков, больных на месте. Все это я наблюдал через чердачное окошко по ул. Лудзас, 50, где я проживал в 1941 г., в ноябре месяце. Когда эта «акция» кончилась, было собрано около 800 трупов стариков, женщин и детей, по словам внутренних еврейских полицейских. Цукурс вырывал из рук матерей грудных детей, бросал вверх, стрелял и убивал на глазах матерей. Все убитые, расстрелянные, в убийстве которых принимал участие Цукурс Герберт, были похоронены на Старом еврейском кладбище в общей могиле, местонахождение могилы мне известно».
Евреев гонят на расстрел в лес Рамбуле
А вот что значилось в письме Арона Львовича Баринбаума, написанном им в КГБ Латвийской ССР в сентябре 1960-го года:
«После возвращения я решил не заходить в дом, а спрятаться во дворе за деревянными воротами, чтобы наблюдать через щель за мимо проходящей следующей колонной. Весь мокрый, дрожавший от холода и переживаний, я услышал стрельбу, а потом издалека появилась еле-еле движущаяся колонна под конвоем многочисленных эсэсовцев, вооружённых пистолетами и автоматами. Примерно в 15-20 метрах впереди колонны шёл мужчина, кажется, тоже в форме эсэсовца, точно не помню, с пистолетом в руке, и все время, посматривая то по одну, то по другую сторону улицы, проверяя, всё ли в полном порядке. Когда он приблизился к воротам, где я стоял, я к великому ужасу узнал в нем Цукурса. Того же Герберта Цукурса, который при буржуазном режиме в Латвии наделал много шума своими приключенческими полетами в Гамбию, собирая средства на это среди богатых домовладельцев и коммерсантов».
И это, естественно, не единственные свидетельства против Герберта Цукурса. Против него свидетельствовали и его собственные сослуживцы, и документы нацистов, и немногие оставшиеся в живых жертвы. К тому же сначала доказательства злодеяний Цукурса были собраны советскими спецслужбами, а позже они нашли подтверждение и в работе Моссада, который в итоге и отправил палача на тот свет.
Казалось бы, как такого человека можно не то что героизировать, но даже оправдать? Увы, не так уж и сложно, особенно, если дело касается непримиримой борьбы с русским наследием и культивирования пещерной русофобии.
Цукурс уже в Бразилии
После развала Союза свежеиспечённым странам срочно необходимо было просто обосновать сам факт своего существования. А учитывая партнёрство с Западом, это обоснование должно было быть основано на непримиримости по отношению к России. У большинства стран какого-либо иного опыта «самостоятельности», кроме коллаборационизма, попросту не существовало. И Латвия не была исключением.
Сам Цукурс в этой парадигме начал мелькать с начала века. В 2004-м году латышские националисты из «Союза национальных сил» стряхнули пыль с фигуры палача, выпустив серию почтовых конвертов с изображением Цукурса и недвусмысленной фразой: «Латыш, если тебе трудно, вспомни, как трудно было Герберту Цукурсу». Однако большого скандала не получилось, т.к. в самой Латвии данную макулатуру если и покупают, то историки из России, а латышскому обывателю, учитывая сложную экономическую обстановку, есть чем заняться и без пыльных нацистских покойников.
Символ "Союза национальных сил"
В 2005 году в родном городе Цукурса Лиепае прошла выставка, ему посвящённая. На этот раз общественная реакция была громче. Пользуясь поднятой волной, члены «Союза национальных сил», которые своего пещерного национализма и не скрывают (их эмблема даже чисто визуально — потомок свастики), предложили прокуратуре начать следствие с целью расследования убийства гражданина Латвии Герберта Цукурса (!). Правда, эта инициатива одобрения официальных властей не нашла.
В 2006-м году следствие по делу причастности Цукурса к массовому истреблению евреев Латвии всё же стартовало. Но документы, полученные по официальному запросу в России, сразу же сочли не имеющими юридической силы. Израиль, видимо, сообразив, что процесс имел характер чистой воды профанации, вообще отказался присылать документы. Как и любая профанация, на которой кормятся множество дармоедов, следствие затянулось до 2019 года.
За это время националисты продолжали поддерживать процесс вялотекущей героизации Цукурса. Так, в 2014 году состоялась премьера мюзикла «Цукурс. Герберт Цукурс». Конечно, антифашистские организации решили данное мероприятие пикетировать. Активисты облачились в полосатые робы со звездой Давида и сели на ступени концертного зала Латвийской Академии наук. Когда же активисты решили проникнуть внутрь здания по заранее купленным билетам, охрана, возглавляемая продюсером мюзикла, скрутила антифашистов и вывела из здания.
Акция латвийских антифашистов против премьеры мюзикла, посвящённого Цукурсу
А в 2018 году свою лепту в раскрутку героического имиджа нациста Цукурса внесла его собственная правнучка. Как оказалось, Герберт, бежавший вслед за другими нацистами в Южную Америку, оставил пару отпрысков. Взращённая в лучших традициях беглых приспешников нацизма, правнучка Цукурса Лаура Риззотто открыто заявила, что считает дедулю настоящим героем и патриотом Латвии:
«Моя бабушка Долорес Цукурс Риззотто много рассказывала мне о его мужестве, о жизни в Латвии. Она рассказывала, что прадед был истинным патриотом своей родины. Как настоящий солдат, он боролся за свободную и независимую Латвию дважды — во время борьбы за независимость Латвии и во время Второй мировой войны».
Лаура Риззотто
К тому же мадам Риззотто не просто отпрыск пособника нацистов. В 2018 году эта некогда неизвестная особа представляла Латвию на «Евровидении», несмотря на то, что живёт в Бразилии, с латышским языком у неё проблемы, а любоваться «родиной» она предпочитает, как и прадедушка, издалека. Но всё это вполне коррелируется с тем кривым национализмом, который ныне правит во властных кругах Латвии.
Наконец, в феврале 2019 года закончилось начатое более десяти лет назад «следствие», а точнее, профанация, выдаваемая за следствие. Латышские специалисты в итоге пришли к выводу, что Цукурс военным преступником не является. Генпрокуратура Латвии официально заявила: «Также не была установлена ни одна конкретная и живая личность, в отношении которой имелись бы основания проводить дальнейшее следствие о возможном участии в массовом уничтожении гражданского населения еврейской национальности». В общем, единственное, чего стоит ожидать, так это пополнения пантеона людоедов.
- Автор:
- Восточный ветер
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