Людоед Цукурс снова в фаворе

«О Цукурсе Герберте знаю следующее. В 1941 году, 30 ноября, когда произошло первое массовое уничтожение евреев в гетто, Цукурс Герберт был одним из главных руководителей по вывозу их из района гетто в Румбеле, где всех расстреляли. Цукурс ходил с маузером на прикладе и стрелял всех отстающих от колонны стариков, больных на месте. Все это я наблюдал через чердачное окошко по ул. Лудзас, 50, где я проживал в 1941 г., в ноябре месяце. Когда эта «акция» кончилась, было собрано около 800 трупов стариков, женщин и детей, по словам внутренних еврейских полицейских. Цукурс вырывал из рук матерей грудных детей, бросал вверх, стрелял и убивал на глазах матерей. Все убитые, расстрелянные, в убийстве которых принимал участие Цукурс Герберт, были похоронены на Старом еврейском кладбище в общей могиле, местонахождение могилы мне известно».

«После возвращения я решил не заходить в дом, а спрятаться во дворе за деревянными воротами, чтобы наблюдать через щель за мимо проходящей следующей колонной. Весь мокрый, дрожавший от холода и переживаний, я услышал стрельбу, а потом издалека появилась еле-еле движущаяся колонна под конвоем многочисленных эсэсовцев, вооружённых пистолетами и автоматами. Примерно в 15-20 метрах впереди колонны шёл мужчина, кажется, тоже в форме эсэсовца, точно не помню, с пистолетом в руке, и все время, посматривая то по одну, то по другую сторону улицы, проверяя, всё ли в полном порядке. Когда он приблизился к воротам, где я стоял, я к великому ужасу узнал в нем Цукурса. Того же Герберта Цукурса, который при буржуазном режиме в Латвии наделал много шума своими приключенческими полетами в Гамбию, собирая средства на это среди богатых домовладельцев и коммерсантов».

«Моя бабушка Долорес Цукурс Риззотто много рассказывала мне о его мужестве, о жизни в Латвии. Она рассказывала, что прадед был истинным патриотом своей родины. Как настоящий солдат, он боролся за свободную и независимую Латвию дважды — во время борьбы за независимость Латвии и во время Второй мировой войны».