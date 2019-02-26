Пентагон отказался от "брони из комиксов"

Прототип костюма не пригоден для работы в ближнем бою. И в настоящий момент у нас нет намерения демонстрировать TALOS,

То, что у них получилось, смахивает на сильно раздутый экзоскелет. Скорее всего, он никогда не сойдет со стартовой площадки,