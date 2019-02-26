Пентагон отказался от "брони из комиксов"
Американские военные забраковали перспективный защитный костюм для спецназовцев TALOS, выполненный из «легкой» брони, сообщает ресурс Task & Purpose.
Сообщается, что над созданием комплекта инженеры трудились пять лет, затратив на разработку около $80 млн.
Несмотря на потраченные ресурсы, костюм так и остался набором разрозненных подсистем, которые не желают взаимодействовать друг с другом.
Автор отмечает, что комплект TALOS задумывался как воплощение в реальность идей фантаста Роберта Хайнлайна, придумавшего самоуправляемую броню, которую боец носит как обычную одежду, не задумываясь о том, как она устроена.
Первый прототип был представлен в 2013 году. Осознавая его несовершенство, разработчики пообещали через 5 лет продемонстрировать «настоящую броню» в стиле комиксов про «Железного человека». Но инженеры так и не смогли реализовать основную идею Хайнлайна – универсальная взаимосвязь подсистем.
Согласно информации, разработчики продолжат совершенствовать отдельные части комплекта, такие как легкая полимерная броня, система теплового баланса, пневматические усилители суставов, и пр., но от идеи собрать всё воедино они уже отказались.
Факт провала американской разработки особенно расстроил Пентагон на фоне успехов российского ОПК, продемонстрировавшего недавно экипировку третьего поколения «Сотник», отмечает издание.
Сообщается, что над созданием комплекта инженеры трудились пять лет, затратив на разработку около $80 млн.
Несмотря на потраченные ресурсы, костюм так и остался набором разрозненных подсистем, которые не желают взаимодействовать друг с другом.
Прототип костюма не пригоден для работы в ближнем бою. И в настоящий момент у нас нет намерения демонстрировать TALOS,сказал изданию представитель командования Сил специальных операций США.
Автор отмечает, что комплект TALOS задумывался как воплощение в реальность идей фантаста Роберта Хайнлайна, придумавшего самоуправляемую броню, которую боец носит как обычную одежду, не задумываясь о том, как она устроена.
Первый прототип был представлен в 2013 году. Осознавая его несовершенство, разработчики пообещали через 5 лет продемонстрировать «настоящую броню» в стиле комиксов про «Железного человека». Но инженеры так и не смогли реализовать основную идею Хайнлайна – универсальная взаимосвязь подсистем.
То, что у них получилось, смахивает на сильно раздутый экзоскелет. Скорее всего, он никогда не сойдет со стартовой площадки,сказал изданию военный источник.
Согласно информации, разработчики продолжат совершенствовать отдельные части комплекта, такие как легкая полимерная броня, система теплового баланса, пневматические усилители суставов, и пр., но от идеи собрать всё воедино они уже отказались.
Факт провала американской разработки особенно расстроил Пентагон на фоне успехов российского ОПК, продемонстрировавшего недавно экипировку третьего поколения «Сотник», отмечает издание.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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