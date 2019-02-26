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Астраханские пограничники получили катера на воздушной подушке "Хивус"

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Подразделения береговой охраны Погрануправления ФСБ России по Астраханской области и республике Калмыкия получили на вооружение два катера на воздушной подушке "Хивус". Торжественная церемония передачи катеров пограничникам прошла в пункте базирования пограничных сторожевых кораблей.

Астраханские пограничники получили катера на воздушной подушке "Хивус"



Катера оснащены современным навигационным оборудованием, радиотехническими системами и средствами связи, что позволяет им нести службу в сложной метеообстановке независимо от времени суток. Они могут выполнять задачи по преследованию и задержанию нарушителей границы как на воде, так и на берегу, говорится в сообщении Погрануправления.

Сообщается, что судно на воздушной подушке "Хивус" может передвигаться в условиях мелководья, по болотам, глубокому снегу, битому льду и преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. Катер рассчитан на перевозку 10 человек (включая водителя) или 900 кг груза. Он способен развивать скорость до 50 Км/час на воде и до 70 км/час по льду и снегу. Одной заправки хватает на преодоление до 500 км. Вооружение на катерах отсутствует.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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