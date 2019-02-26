СМИ Индии предположили, что Пакистан бомбили израильскими SPICE-1000

В индийских СМИ появляются материалы, в которых приводятся заявления военных экспертов относительно вооружений, применённых ВВС Индии при ударе по территории Пакистана. Напомним, что индийская боевая авиация нанесла удар по пакистанской территории через несколько недель после крупного теракта в Кашмире. Тогда погибли десятки индийских полицейских. Нью-Дели отмечает, что авиаудары были нанесены по тренировочным лагерям и другим объектам группировки «Джейш-и-Мохаммад», которую считают причастной к теракту.В индийских СМИ осторожно предполагается, что удары, могли наноситься с применением авиационных бомб, которые часто обозначаются номенклатурой SPICE. Эти авиабомбы производятся израильской компанией. В частности, в газетах Индии пишут о том, что именно эти высокоточные управляемые авиационные боеприпасы могли применить пилоты самолётов Мираж-2000 индийских ВВС. Всего таких самолётов для удара, как уже сообщало "ВО", было задействовано 12.SPICE, имеющиеся на вооружении ВВС Индии, способны планировать на расстояние до сотни км. При этом SPICE-1000 и SPICE-2000 трудно обнаруживаются наземными радарами. В своё время израильские авиабомбы описывались даже как боеприпасы, способные «обходить» РЛС зенитных ракетных комплексов С-300. Бомбы SPICE оснащаются оптикоэлектронной ГСН (головкой самонаведения), а также имеют алгоритм сравнения изображения цели с тем изображением, которое есть в «каталоге» авиабомбы.В Индии отмечают, что «умные» бомбы подобного класса использовали американцы против баз талибов в Афганистане.