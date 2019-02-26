Стратегические бомбардировщики США притворились Ту-160 на маневрах

Это впервые, когда B-1 был задействован в JADEX. Его участие дало нам возможность провести маневры с комбинированными воздушными операциями с участием нескольких типов самолетов и партнеров-участников программы региональной обороны, для отработки тактических приемов и командных процедур (TTPs).

Мы действительно тестируем тактические уровни ведения войны, хотим знать, что видит каждый участник - будь то солдат, матрос или летчик, обучаем их общению между собой, тренируем действовать как совместная коалиционная команда.

JADEX — это возможность для нас отработать на практике региональную оборону в Персидском заливе. Совместные учения ПВО развивают навыки, укрепляют партнерские отношения.

В заявлении ВВС Соединенных Штатов утверждается, что B-1B Lancers, F-15E Strike Eagles и самолеты-партнеры региональной коалиции были задействованы во время совместных учений ПВО, регулярного трехдневного учебного мероприятия, посвященного повышению готовности средств ПВО в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).- рассказал майор Рикардо Лара, командующий учениями союзных сил Центральной Европы (AFCENT).Американский сверхзвуковой B-1 является основным стратегическим бомбардировщиком Соединенных Штатов. Эта многоцелевая машина может служить носителем широкого спектра как высокоточного, так и обычного вооружения. Во время совместных военных маневров стратегические бомбардировщики (среди прочего) имитировали самолеты потенциального противника, такие как российский Ту-160 или китайский Н-6. "Притвориться" Ту-160 - вариант отработки систем ПВО так называемой коалиции.Наряду с учениями авиации, в комбинированной оборонной подготовке приняли участие подразделения военно-морских сил и армейские средств ПВО. Помимо этого были проведены штабные игры для отработки действий союзных сил в регионе.- отметил командующий учениями Лара.По мнению руководства вооруженных сил США, при географическом разделении участников, к тому же представителей различных родов войск и стран, важнейшими аспектами учений являются связь и взаимодействие.- считает генерал-лейтенант Джозеф Гастелла, командующий объединенными военно-воздушными силами.