Звено F-15X на случай решающей схватки с ВКС России. О чём стоит задуматься Минобороны и «Вымпелу»?

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fighter/f15se.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=23585

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/aim120/aim120.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml

Небезынтересные тенденции начинают с каждым днём всё более отчётливо просматриваться в реализации программ обновления тактического авиапарка Военно-воздушных сил США многофункциональными истребителями переходного, а также перспективными малозаметными истребителями 5-го поколений. В частности, на фоне повальной заинтересованности Пентагона, а также оборонных ведомств государств-участников блока НАТО в приобретении разрекламированных новейших многоцелевых истребителей F-35A, оснащённых программным обеспечением БРЭО версии 30R00 (применяется на F-35A Block 3F), командование ВВС США продемонстрировало кардинально иной, и, как выяснилось позднее, куда более взвешенный и рациональный подход к формированию нового облика своего авиапарка. Речь идёт о грядущей выдаче корпорации «Boeing» контракта на изготовление как минимум 80 тяжёлых многофункциональных истребителей поколения «4++» F-15CX и F-15EX (в одноместном и двухместном вариантах соответственно) для частичной замены авиапарка устаревших и исчерпавших эксплуатационный ресурс машин F-15C «Eagle» и F-15E «Strike Eagle», состоящих на вооружении как ВВС США, так и ВВС Нацгвардии США. Обновлённые «Advanced Eagle» должны поступать в строевые части параллельно с F-35A.Наиболее примечательной деталью готовящейся сделки является факт её беспрекословного одобрения со стороны оборонного ведомства США, что может показаться странным на фоне чрезвычайно активного лоббирования закупки истребителей 5-го поколения F-35A многочисленными влиятельными военными чиновниками в Пентагоне, ведь стоимость каждого F-15X в двух вариантах может составлять от 80 до 85 млн. долларов; и всё это при том, что прогнозируемая эффективная отражающая поверхность F-15X «Advanced Eagle» может значительно превысить показатели более малозаметной модификации F-15SE «Silent Eagle», первый лётный прототип которой поднялся в воздух 8 июля 2010 года и отличался наличием конформных внутренних отсеков вооружения, позволяющих разместить 4 дальнобойных УРВБ AIM-120C-7/D (более поздняя версия «Сайлент Игла» должна была получить ещё и наклонное кили с углом «развала» порядка 15 градусов, что ещё больше снижало ЭПР истребителя).Здесь-то и возникает вполне логичный вопрос: какие уникальные опции на сетецентрических ТВД XXI века, помимо возможности размещения на внешних узлах подвески крупногабаритных образцов перспективного гиперзвукового ракетного вооружения и участия в совместных с «Лайтнингами» воздушных операциях в качестве вспомогательного «воздушного арсенала», действующего по целеуказанию первого, может предложить ВВС США и ВВС Нацгвардии США дорогущий «Advanced Eagle»? Ведь его радиолокационная сигнатура вряд ли будет соответствовать даже показателям палубного многоцелевого истребителя F/A-18E/F «Super Hornet».Ответ на данный вопрос необходимо искать в первую очередь в лётно-технических качествах и параметрах радиоэлектронной «начинки» новых F-15X. В то время как F-35A обладают максимальной скоростью в 1850—1900 км/ч, максимальная скорость «Advanced Eagle» с 8—12 AMRAAM на подвесках может достигать 2400—2200 км/ч. При этом использование трёх ПТБ может обеспечивать радиус действия в 1400—1500 км, что в совокупности с более высокой скоростью, а также интеграцией в состав бортового радиоэлектронного оборудования БРЛС с АФАР AN/APG-82(V)1 или AN/APG-63(V)3 (дальность обнаружения Су-30СМ составляет 215 км) превращает F-15X во вполне достойный дальний перехватчик, способный оперировать (в некоторых ситуациях) без привлечения воздушного танкера. По уровню помехозащищённости, разрешающей способности, а также количеству режимов работы вышеуказанные РЛС заметно опережают наши радары Н011М «Барс» и даже «Ирбис-Э», в то время как по дальности действия соответствуют «Барсу» и «лайтнинговскому» AN/APG-81, но в 2 раза уступают «Ирбису-Э».Отличные маневренные возможности F-15X обеспечиваются: высокой тяговооружённостью, которая при нормальной взлётной массе в 24500 кг (пустой вес от 15 до 16 тонн + 5952 кг топлива + 12 УРВБ AIM-120D общей массой в 2300 кг) может достигать 1,1 кгс/кг благодаря наличию двух турбореактивных двухконтурных форсажных двигателей F100-PW-229 c общей тягой в 26200 кгс, аэродинамическим качеством планера, достигающим 9,2—10 ед. в сравнении с 8,8 ед. у F-35A, невысокой нагрузкой на крыло в 424 кг/кв. м, а также продвинутой высокопроизводительной цифровой ЭДСУ, обеспечившей полёт с увеличенными углами атаки. Угловая скорость установившегося разворота F-15X на малых высотах может достигать 22—23 град/с, что позволит лётчику в ближнем бою на равных противостоять большинству истребителей переходного и 5-го поколений, не оснащённых двигателями с ОВТ. Уступать в «собачьей свалке» F-15X будет лишь нашим Су-30СМ, Су-35С, Су-57, МиГ-35, и, наиболее вероятно, французскому «Rafale». Наличие в семействе F-15X двухместного варианта F-15EX, предусматривающего оператора систем, в задачи которого войдёт мониторинг и анализ информации о тактической наземной и воздушной обстановках, а также распределение наиболее приоритетных целей, примерно в полтора раза увеличивает боевую эффективность данного истребителя в сравнении с F-35A в сложных тактических ситуациях, когда ТВД изобилует современными средствами ПВО и РЭБ противника.Куда более серьёзную угрозу для истребительной авиации Воздушно-космических сил России F-15X «Advanced Eagle», действующие в связке с «Лайтнингами», начнут представлять после обретения оперативной боевой готовности противоракетами воздушного базирования SACM-T, предназначенными для перехвата вражеских ракет класса «воздух-воздух», приближающихся к дружественным звеньям. Представляющая собой в 2 раза «урезанную» по длине AIM-120C, оснащённую многоэлементным газодинамическим «поясом» двигателей моментного управления и миллиметровой активной радиолокационной ГСН, SACM-T способна перехватывать большинство известных малоразмерных средств воздушного нападения (от ЗУР переносных ЗРК, до ракет воздушного боя РВВ-МД и РВВ-СД). А это значит, что даже один F-15X, приданный звену «Лайтнингов» в качестве средства обороны, может нести на доработанных узлах подвески до 32 ракет SACM-T, что позволит отразить 6 и более ракетных атак со стороны истребителей или средств ПВО противника.И это один из самых неприятных вариантов развития ситуации, поскольку о каких-либо работах над подобными проектами в ГосМКБ «Вымпел» на сегодняшний день ничего неизвестно, а стандартное количество УРВБ РВВ-МД и РВВ-СД (12 ед.) на подвесках строевых Су-30СМ и Су-35С не даёт возможности «распыляться» ещё и на перехват приближающихся ракет «воздух-воздух» противника, помимо ведения основной фазы дальнего воздушного боя.Стало быть, и оборонному ведомству РФ, и «Вымпелу» стоило бы подумать о скорейшем запуске работ по миниатюризации управляемых ракет воздушного боя средней дальности Р-77/РВВ-СД с целью создания соответствующих компактных противоракет для обороны звеньев и эскадрилий семейства «Су» от ракет противника. Да и стоит ли здесь долго рассуждать? Стартовый технологический задел для разработки и крупносерийного производства подобных «урезанных» ракет-перехватчиков был реализован «Вымпелом» и «Агатом» ещё в начале 90-х, когда систему управления и активную радиолокационную ГСН 9Б-1348Э ракеты Р-77 «научили» работать по всем типам воздушных угроз, включая ЗУР и ракеты воздушного боя.