Последствия крушения Договора РСМД. Нигерия с ядерной бомбой?

И, к сожалению, развивающимся странам сознательно отказано в суверенном праве на доступ к развитию ядерного потенциала под предлогом их неспособности и способности управлять последствиями применения. Степень, в которой могущественные ядерные державы позволяют неядерным странам развивать свой ядерный потенциал, ограничивается только мирным использованием, даже если процессы развития ядерного потенциала в целях войны и мира одинаковы. Обвинения одной сверхдержавы другой, а также встречные обвинения являются не чем иным, как политикой, которой все африканские страны, особенно Нигерия, должны уделять особое внимание по разным причинам. Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), Договор о нераспространении ядерного оружия , а также различные соглашения о ядерном и неядерном оружии, подписанные великими державами и многими странами мира, представляют собой мошеннические соглашения (!!!), сознательно заключенные могущественными странами, чтобы создать впечатление у всего мира, что они очень заинтересованы в поддержании международного мира и безопасности, но это не всегда так.Принимая во внимание то, что правда в том, что, когда оружие устаревает в свете разработки новых систем, великие державы быстро собираются вместе и ведут переговоры, а также подписывают соглашения, которые позволят только уничтожить ненужное оружие, но не остановить разработку нового и более мощного оружия.И, к сожалению, развивающимся странам сознательно отказано в суверенном праве на доступ к развитию ядерного потенциала под предлогом их неспособности и способности управлять последствиями применения. Степень, в которой могущественные ядерные державы позволяют неядерным странам развивать свой ядерный потенциал, ограничивается только мирным использованием, даже если процессы развития ядерного потенциала в целях войны и мира одинаковы.

В связи со всем этим возникает вопрос: где находятся (какова их позиция) Нигерия и вся Африка? Почему одни страны должны присваивать право разработки ядерного оружия в ущерб другим? Возможность третьей мировой войны больше не исключена. В случае новой мировой войны где, в каком лагере или в какой ситуации, окажутся африканские страны? Будут ли африканские страны свободны от ядерных ударов? Каков на самом деле и каким должен быть правильный подход к международной политике нераспространения?

Международная политика — это защита национальных интересов посредством дипломатии путем переговоров или "дипломатии канонерок". Страна либо борется за право присоединиться к государствам, обладающим ядерным оружием, либо принимает на себя роль сателлитов, объектов геополитики и иждивенцев. Между этими двумя вариантами нет среднего.



К сожалению, нынешняя позиция Нигерии — это позиция зависимых сателлитов, которая не гарантирует и не может гарантировать национальную безопасность в случае нового международного пожара. В силу внешней политики Нигерии в отношении Африки, в силу того, что ее экономика является крупнейшей, а население — наиболее густонаселенным, нет веской причины, по которой военные Нигерии не должны быть лучшими в количественном и качественном отношении. Армия Нигерии должна быть самой сильной во всех сферах. Что касается обычных вооружений и ядерных арсеналов, то ни при каких обстоятельствах Нигерия не должна отставать и быть зависимой. Если обладание ядерным оружием может быть полезным для некоторых стран, оно также должно быть полезно и для Нигерии. Не должно быть никаких веских причин останавливать научное развитие Нигерии или препятствовать ему, тем более что готовится новая холодная война. Нигерийская политика неприсоединения должна быть в значительной степени основана на вооруженных силах, способных к ядерному потенциалу. Нигерия должна стремиться стать государством, обладающим ядерным оружием. Так Нигерия может завоевать международное уважение.

Читая различные комментарии в мировых СМИ и среди аналитического сообщества по поводу слома режима Договора РСМД обеими сверхдержавами и особенно по поводу анонсированных РФ ответных мер, иногда наталкиваешься на нечто необычное.В целом все мнения лежат в рамках стандарта. Западная пресса в основном обличает Россию, которая, мол, нарушала Договор первой (то, что нарушали в той или иной степени обе стороны, в медиастандарт у них не укладывается). Есть те, кто при этом беспокоится о том, что уж теперь-то их нежные тушки окажутся под прицелом металлических чудищ из уютных контейнеров наших подвижных пусковых. При этом они обвиняют и США (обычно лично Трампа) в случившемся, призывают к диалогу и просят Россию сделать первые шаги навстречу. Видимо, нужно "разоружиться перед партией", заплатить и покаяться, как хотят американцы? В меньшинстве находятся люди, которые понимают, что Договор, по большому счету, России не особенно теперь нужен (мы про реальную подноготную, а не про публичную позицию за мир во всем мире, которая далека от "реал политик"), и что эти призывы напрасны, да и не пойдет Россия на уступки под внешним давлением никогда. И уж совсем в меньшинстве те, кто считает, что во всем виновата исключительно агрессивная и глупая политика США, постоянно провоцирующих и задевающих Россию и удивляющихся "неожиданной" реакции, когда в ответ из России начинают рефлекторно вылезать танки и ракеты. И когда сами США оказываются в более проигрышной, нежели до слома очередного столпа существовавшей договорной системы ситуации. Как было с ДПРО, как было с гиперзвуком и как будет с ДРСМД. СМИ и аналитики же союзных и дружественных держав вроде Китая, Индии или Ирана, как правило, занимают антиамериканские позиции.Но кипит разум возмущенный не только у аналитиков и журналистов в Евразии или Северной Америке. ДРСМД и его кончину обсуждают даже в Африке, причем не только в Северной, арабской Африке, куда означенные подарки средней дальности и долететь могут, и вообще они куда больше завязаны и в большой игре сверхдержав и великих держав, и в европейских делах в частности. Судьба Договора беспокоит даже представителей «черной» Африки, в частности, до СМИ одной из крупнейших стран Африки, Нигерии, этот вопрос добрался.Попалась любопытная статья на нигерийском ресурсе This Day. Она называется US Withdrawal from, and Russia's Suspension of, the INF Treaty: The Implications for Nigeria ("Американский выход «из» и русская приостановка действия ДРСМД: последствия для Нигерии"). Правда, заголовок немного неточен: пока что обе стороны приостановили действие Договора и предупредили друг друга о вероятном выходе из него через полгода, как это по Договору и положено.По большей части материал состоит из пересказа для читателя предыстории Договора, его выполнении, а также о возникших у сторон претензиях друг к другу. К слову сказать, в основном, американских, о русских автор упоминал кратко, но вполне объективно изложил, что именно Россия действует в ответ, а не США, в вопросе прекращения действия ДРСМД. Беспокоится автор-нигериец и по поводу Договора СНВ-3, который заканчивает действие в 2021 г. и может быть и не продлен. Но самое интересное, в общем, как часто бывает, было помещено в конце материала. Как там было? "Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство".Процитируем:Дальше автор ссылается на судьбу ДРСМД и напоминает о том, что через год должна состояться конференция по действию Договора о нераспространении ядерного оружия и вопрошает новое руководство страны, какова, мол, будет их позиция.Цитируем:Затем автор статьи обращается к истории, напоминая, что на черном континенте уже была ядерная держава, пусть и неофициальна и ядерно крайне слабая (12 авиабомб, которые у них были, это, конечно, не потенциал), но ядерная — это ЮАР в эпоху апартеида. Когда ЮАР была самым сильным государством в черной части Африки, обладавшим хорошо обученными и мотивированными ВС, мощным потенциалом ОПК и т.д. Неплохой ОПК сохранился и сейчас, а вот от мощи юаровской армии остались только воспоминания. Как и от ядерного оружия. Теперь, мол, ЮАР является, как и Нигерия, последовательным сторонником ядерного разоружения, но знания, по мнению автора, о том, как делать ядерное оружие, там не забыты. Что, в общем, вызывает сомнения — создатели ядерного потенциала этой страны или давно умерли, или, в массе своей, уехали из страны.Еще раз обратимся к статье:Прямо-таки "ядерный манифест" будущей первой черной ядерной державы! Затем автор ссылается на примеры других ядерных держав: как "великих" держав из "большой пятерки", но не сверхдержав РФ и США, так и следующих ядерных стран, таких, как Индия, Пакистан или КНДР. Мол, они обзавелись ракетно-ядерным потенциалом, несмотря на противодействие сверхдержав и мирового сообщества и имеют теперь почет и уважение. В принципе, разительная метаморфоза в отношении США к КНДР после испытания той термоядерного боеприпаса (или с тритиевым усилением — не так и важно) и первых успешных пусков весьма корявых еще, но МБР, очень показательна. В Нигерии всё поняли. Был Ким Чен Ын не пойми кем, изгоем, зверем в человеческом обличье, расстреливавшим из скорострельной гаубицы, стреляя от бедра, генералов и бывших любовниц, а теперь уважаемый партнер по переговорам с Дональдом Трампом.Надо заметить, что такие разговоры о ядерном оружии ходят не только среди журналистов в Нигерии, но и среди военных, и, очевидно, в кулуарах политических. Нигерия — крупнейшая экономика Африки (она крупнее экономики ЮАР, которая, как мы помним, входит в БРИКС), население страны больше российского на пару десятков миллионов, страна добывает больше всех нефти на континенте. То есть деньги-то, в общем, найти можно на военную ядерную программу.Нигерийские ВС имеют крайне солидную для региона (да и для деградантов из европейской части НАТО) численность — более 230 тыс. чел. В сухопутных силах имеется 8 дивизий (1 танковую, 4 пехотных, 1 парашютно-амфибийную и 2 амфибийных), 250 танков (Т-72М1, "Виккерс Мк.3", Т-55А, АМХ-30В), 1600 единиц легкой бронетехники со всех сторон света (там и Россия, и США, и Британия, и Украина и ЮАР и Китай представлены своей продукцией), около 400 артсистем и другое вооружение. ВВС, правда, достаточно слабы — 15 истребителей F-7NI и JF-17 из Китая, 12 штурмовиков "Альфа-Джет", поставляются винтовые псевдоштурмовики "Супер-Тукано", заказано 12 штук, несколько десятков учебно-тренировочных машин типа Л-39 и МВ-339 и т.п. Вертолетный парк насчитывает порядка 70 машин, в частности, имеются и российские ударные вертолеты Ми-35М, числом более десятка. Имеется и флот, в котором преобладают различные патрульные и ракетные катера, но закуплены недавно два новеньких китайских корвета экспортного варианта Типа-056. В целом на фоне соседей это воинство смотрится достаточно солидным, обученным и вооруженным, но до уровня ближневосточных или североафриканских, скажем, армий (вроде Алжира) тут крайне далеко. Однако руководство страны в последние годы все больше и больше уделяет внимание перевооружению своих ВС. Что, в общем, пока не помогает им справиться с террористами, наносящими им периодически обидные и болезненные поражения. Возможно, прежде чем о ядерном потенциале задуматься, стоило бы обычные ВС довести до нужного состояния?Есть и желание обзавестись АЭС — сейчас речь идет о строительстве первого энергоблока к середине будущего десятилетия (проектировать и строить будет "Росатом"). Стране очень нужна АЭС, потому что, говорят, даже с газом для электростанций возникают иногда проблемы (диверсии террористов из "Боко-Харам", филиала запрещенного в России ИГИЛ), и вообще энергии стране не хватает. Месторождение урановых род в стране тоже имеется — его не так давно открыли китайские геологи в районе города Идоми, и утверждается (что не обязательно является правдой), что урановой руды там "много". Впрочем, известны и другие месторождения.Есть и исследовательский ядерный потенциал. Так, в стране имеется и исследовательский реактор, поставленный в свое время Китаем, работавший на уране очень высокого, практически почти "бомбового" уровня обогащения — свыше 90% доля U235. Такие же реакторы в свое время китайцы продали еще Ирану, Сирии, Гане и Пакистану. Правда, в минувшем году этот реактор был модернизирован с переводом на низкообогащенные схемы, а более 1кг топлива было вывезено в Китай, под надзором и с технической помощью специалистов из России, США, КНР и Чехии. Ученые и будущие инженеры-ядерщики обучаются в российских вузах (например, в Томске), в Китае и не только там.Теоретически, вложив определенные средства, наняв ученых и специалистов из ряда стран, обеспечив, безусловно, определенное прикрытие этой деятельности от вездесущих разведок, ядерная программа может быть осуществлена. За какой срок — это обсуждать бессмысленно, да и не так важно. Важно другое — даже государство, которое не может справиться с террористами на своей территории, имеющее кучу проблем и достаточно бедное население, и то стало задумываться об обзаведении хоть маленькой, но ядерной дубинкой. Видя, как разрушается система обеспечения стратегической стабильности, видя, как лопается очередная "опорная колонна" под крышей здания общей безопасности, глядя, как США легко готовы как переступить через очередное соглашение (в итоге отдавив себе же ногу, как правило) — и такие страны начинают задумываться и о своей безопасности, и о ее обеспечении. И в конце концов, что им тоже можно действовать так, как им хочется — раз другие могут.Любопытно, что ссылается автор и на Венесуэлу и эпопею вокруг нее. Безусловно, в нефтяной Нигерии остро восприняли желание Вашингтона прихапать себе нефтяные запасы Венесуэлы, и там прекрасно понимают, что очередного самопровозглашенного клоуна в костюмчике, обучавшегося в США, только на этот раз черного, найдут при желании и для них. Появляется и понимание того, что, если Венесуэла и сама не подарочек и способна дать по зубам, и за нее найдется, кому заступиться — есть Россия, есть и Китай, если, конечно, они сочтут вмешательство необходимым и получат соответствующую просьбу законного правительства, то вот за Нигерию желающих может и не найтись, а нефти-то у них тоже много.Интересно, американцы и правда хотят жить в мире с полутора десятками ядерных держав и державок? Причем 90% этих стран будут стремиться обзавестись потенциалом, позволяющим дотянуться именно до "сверкающего города на холме", как их называл Рейган. Им от этого безопаснее жить будет?