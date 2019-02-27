Россия работает над созданием композитов для самолёта МС-21

В результате была выбрана продукция, наиболее близкая по своим характеристикам к материалам этих поставщиков. Первые результаты испытаний показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета.

Мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что всё это посильно. Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть.

Мы не отказываемся от партнерства с Pratt & Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить