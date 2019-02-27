Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу на $30 млрд
Москва требует, чтобы Вашингтон и Лондон разблокировали венесуэльские счета на сумму около $30 млрд., приводит РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
По словам постпреда, вместо лицемерных попыток ввезти гумпомощь на $20 млн. необходимо разблокировать счета венесуэльских предприятий в банках США на $11 млрд., которые были выделены правительством Венесуэлы для приобретения товаров первой необходимости и лекарств.
Также заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на $7 млрд. и золотые активы Венесуэлы в Британии на $1,2 млрд., добавил он.
По его словам, сейчас совершенно очевидно, что единственная цель США в Венесуэле – смена режима, а вовсе не забота о народе и решение венесуэльских проблем. При этом существует угроза, что Вашингтон будет добиваться своей цели путем военной интервенции.
Объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо постпред назвал «самозванцем с улицы».
То, что сейчас происходит – это надругательство над законом и конституционным правом, отметил постпред.
Обывателю, по его словам, пытаются внушить, что Венесуэлу необходимо спасать любой ценой, но умалчивают тот факт, что с 2013 года в отношении республики действуют американские санкции, которые во многом и стали причиной нынешних проблем, поскольку экономический ущерб от них оценивается $345 млрд.
Напомним, в Венесуэле более месяца продолжается политический кризис. В конце января была предпринята попытка госпереворота. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Первыми этот шаг поддержали США.
По словам постпреда, вместо лицемерных попыток ввезти гумпомощь на $20 млн. необходимо разблокировать счета венесуэльских предприятий в банках США на $11 млрд., которые были выделены правительством Венесуэлы для приобретения товаров первой необходимости и лекарств.
Также заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на $7 млрд. и золотые активы Венесуэлы в Британии на $1,2 млрд., добавил он.
Только за последнее время США и Британия ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную республику, пытаясь довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции сменить неугодный режим,заявил Небензя.
По его словам, сейчас совершенно очевидно, что единственная цель США в Венесуэле – смена режима, а вовсе не забота о народе и решение венесуэльских проблем. При этом существует угроза, что Вашингтон будет добиваться своей цели путем военной интервенции.
Объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо постпред назвал «самозванцем с улицы».
Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской республике нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом и сразу же был признан Соединенными Штатами,сказал он.
То, что сейчас происходит – это надругательство над законом и конституционным правом, отметил постпред.
Обывателю, по его словам, пытаются внушить, что Венесуэлу необходимо спасать любой ценой, но умалчивают тот факт, что с 2013 года в отношении республики действуют американские санкции, которые во многом и стали причиной нынешних проблем, поскольку экономический ущерб от них оценивается $345 млрд.
Напомним, в Венесуэле более месяца продолжается политический кризис. В конце января была предпринята попытка госпереворота. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Первыми этот шаг поддержали США.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/MID_RF
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