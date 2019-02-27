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Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу на $30 млрд

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Москва требует, чтобы Вашингтон и Лондон разблокировали венесуэльские счета на сумму около $30 млрд., приводит РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу на $30 млрд



По словам постпреда, вместо лицемерных попыток ввезти гумпомощь на $20 млн. необходимо разблокировать счета венесуэльских предприятий в банках США на $11 млрд., которые были выделены правительством Венесуэлы для приобретения товаров первой необходимости и лекарств.

Также заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на $7 млрд. и золотые активы Венесуэлы в Британии на $1,2 млрд., добавил он.

Только за последнее время США и Британия ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную республику, пытаясь довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции сменить неугодный режим,
заявил Небензя.

По его словам, сейчас совершенно очевидно, что единственная цель США в Венесуэле – смена режима, а вовсе не забота о народе и решение венесуэльских проблем. При этом существует угроза, что Вашингтон будет добиваться своей цели путем военной интервенции.

Объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо постпред назвал «самозванцем с улицы».

Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской республике нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом и сразу же был признан Соединенными Штатами,
сказал он.

То, что сейчас происходит – это надругательство над законом и конституционным правом, отметил постпред.

Обывателю, по его словам, пытаются внушить, что Венесуэлу необходимо спасать любой ценой, но умалчивают тот факт, что с 2013 года в отношении республики действуют американские санкции, которые во многом и стали причиной нынешних проблем, поскольку экономический ущерб от них оценивается $345 млрд.

Напомним, в Венесуэле более месяца продолжается политический кризис. В конце января была предпринята попытка госпереворота. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Первыми этот шаг поддержали США.
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