Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу на $30 млрд

Только за последнее время США и Британия ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную республику, пытаясь довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции сменить неугодный режим,

Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской республике нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом и сразу же был признан Соединенными Штатами,