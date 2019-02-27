В Нальчике ликвидирован боевик экстремисткой группировки
В ходе контртеррористической операции (КТО), проводимой в городе Нальчике, сотрудниками правоохранительных органов уничтожен боевик религиозно-экстремистской группировки, передает РИА Новости сообщение источника в силовых структурах Кабардино-Балкарии.
Ответным огнем один из боевиков был уничтожен, сообщил он, добавив, что спецоперация продолжается.
Ранее региональное управление ФСБ сообщило, что в 04:05 по московскому времени в Нальчике введен режим КТО.
По данным пресс-службы, режим контртеррористической операции введен на основании информации, полученной правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, которые вынашивают план совершения преступления террористической направленности.
Сообщалось, что режим КТО введен на территории города Нальчика, ограниченной улицами Пролетарская, Туполева, Ленинградская и 1-я линия, а также руслом реки Нальчик от ул. Ленинградская до ул. Пролетарская.
Силовики блокировали один из домов в микрорайоне "Александровка", в котором, по оперативным данным, скрывались преступники. На предложение сдаться, бандиты открыли огонь по правоохранителям,рассказал источник.
Ответным огнем один из боевиков был уничтожен, сообщил он, добавив, что спецоперация продолжается.
Ранее региональное управление ФСБ сообщило, что в 04:05 по московскому времени в Нальчике введен режим КТО.
По данным пресс-службы, режим контртеррористической операции введен на основании информации, полученной правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, которые вынашивают план совершения преступления террористической направленности.
Сообщалось, что режим КТО введен на территории города Нальчика, ограниченной улицами Пролетарская, Туполева, Ленинградская и 1-я линия, а также руслом реки Нальчик от ул. Ленинградская до ул. Пролетарская.
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- Информационный центр НАК
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