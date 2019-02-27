В Нальчике ликвидирован боевик экстремисткой группировки

Силовики блокировали один из домов в микрорайоне "Александровка", в котором, по оперативным данным, скрывались преступники. На предложение сдаться, бандиты открыли огонь по правоохранителям,

В ходе контртеррористической операции (КТО), проводимой в городе Нальчике, сотрудниками правоохранительных органов уничтожен боевик религиозно-экстремистской группировки, передает РИА Новости сообщение источника в силовых структурах Кабардино-Балкарии.рассказал источник.Ответным огнем один из боевиков был уничтожен, сообщил он, добавив, что спецоперация продолжается.Ранее региональное управление ФСБ сообщило, что в 04:05 по московскому времени в Нальчике введен режим КТО.По данным пресс-службы, режим контртеррористической операции введен на основании информации, полученной правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о возможном месте нахождения членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников, которые вынашивают план совершения преступления террористической направленности.Сообщалось, что режим КТО введен на территории города Нальчика, ограниченной улицами Пролетарская, Туполева, Ленинградская и 1-я линия, а также руслом реки Нальчик от ул. Ленинградская до ул. Пролетарская.