Глава Минприроды рассказал о реакции в ООН на заявку РФ по арктическому шельфу

Руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал СМИ о реакции в Организации Объединённых Наций по поводу российской заявки на арктический шельфовый пояс. Речь идёт о заявке России на расширение признанного за страной шельфа в Северном Ледовитом океане.По словам Дмитрия Кобылкина, эксперты ООН уже провели предварительное изучение российской заявки. При этом ими был отмечен высокий уровень проработки тех тезисов и документов, которые направила в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Россия.Эксперты отмечают, что у российской заявки большие шансы на позитивное решение со стороны комиссии ООН, хотя есть целая группа стран, которые не скрывают своих намерений помешать РФ в расширении границ шельфа в Арктике. Это в первую очередь США и Канада.Глубокое рассмотрение поданных российской стороной документов будет осуществляться представителями специальной группы в составе Организации Объединённых Наций в марте и апреле текущего года.Ранее российские учёные из ИНГГ (Институт нефтегазовой геологии и геофизики) РАН получили ряд доказательств того факта, что российский шельф распространяется вплоть до точки географического Северного полюса. Это вызвало бурную реакцию в тех же США, которые потребовали обоснований. И такого рода обоснования Россия в виде пакета документов направила в ООН.