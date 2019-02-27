Учёные призвали армию США отказаться от проекта мобильных ядерных реакторов

Даже реактор мощностью всего 1 мегаватт будет содержать такое количество долгоживущих радиоактивных изотопов вроде цезия-137, что приравняет его к грязной бомбе

Американские ученые-атомщики призвали армию США отказаться от использования мобильных ядерных реакторов по причине значительных проблем с безопасностью, пишет издание Popular Mechanics В январе этого года американская армия анонсировала проект "Дилитий" (Project Dilithium), объявив тендер на проектные изыскания. Согласно требований военных, мобильный реактор для армии должен весить не больше 40 тонн, перевозиться грузовиком, самолетом или кораблем, работать до 3-х лет без перезарядки в полуавтоматическом режиме, при этом вырабатывая от 1 до 10 мегаватт. Имеются также требования по безопасности и бесперебойной работе, но оговорено, что не ожидается, что реактор переживет прямое попадание".Указывается, что потребность в мобильном ядерном реакторе появилась на фоне противостояния с Россией и Китаем. Мощные радары требуют больших электрозатрат, поэтому применение такого устройства снимает необходимость перевозки большого количества топлива.По мнению ученых, какой бы не создавалась защита мобильных реакторов, но в условиях боя его будет сложно защитить от серьезного ущерба. Любое повреждение защитной оболочки вызовет попадание радиоактивных материалов в окружающую среду.- говорится в материале.