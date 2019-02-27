Волкер вновь пригрозил ужесточить санкции против РФ из-за Крыма
Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока Крым не будет возвращен под контроль украинских властей, передает РИА Новости заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера.
Ранее сообщалось, что Волкер встретился с Петром Порошенко на борту эсминца ВМС США «Дональд Кук», который находится в порту города Одессы.
После встречи Порошенко написал в своем «Твиттере», что визит американского корабля в Одессу является демонстрацией сотрудничества между США и Украиной. Он также отметил, что Соединенные Штаты по просьбе Киева увеличили военное присутствие в Черном море.
В Госдуме встречу украинского президента с Волкером назвали «визитом вождя туземцев».
В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал происходящее «театральным представлением».
Напомним, встреча прошла во вторник. В ней также приняли участие американский посол в Киеве Мари Йованович и глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.
Ранее украинские СМИ писали, что «Дональд Кук» пробудет в Одессе три дня. С начала года это уже второй заход эсминца в Черное море.
Ранее сообщалось, что Волкер встретился с Петром Порошенко на борту эсминца ВМС США «Дональд Кук», который находится в порту города Одессы.
После встречи Порошенко написал в своем «Твиттере», что визит американского корабля в Одессу является демонстрацией сотрудничества между США и Украиной. Он также отметил, что Соединенные Штаты по просьбе Киева увеличили военное присутствие в Черном море.
В Госдуме встречу украинского президента с Волкером назвали «визитом вождя туземцев».
В понимании американцев, это был визит вождя туземцев, который засвидетельствовал свое почтение белому господину, а заодно и подтвердил, что взамен на стеклянные бусы и куски яркой материи готов отдать часть территории и половину населения в рабство,прокомментировал встречу депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал происходящее «театральным представлением».
Напомним, встреча прошла во вторник. В ней также приняли участие американский посол в Киеве Мари Йованович и глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак.
Ранее украинские СМИ писали, что «Дональд Кук» пробудет в Одессе три дня. С начала года это уже второй заход эсминца в Черное море.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter