Япония выразила России очередной протест из-за Курильских островов
Япония заявила России очередной протест, связанный с Курильскими островами. На этот раз Токио не устроила поездка на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
Японское правительство выразило протест Москве по поводу посещения Курильских островов спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым. Как пишет японское издание Kyodo, визиты российских чиновников "вызывают гнев японского народа" и несовместимы с позицией Токио по "Северным территориям" (японское обозначение Южных Курил). Однако несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан прокомментировал протест Японии, заявив, что проблема с территориями имеется у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут.
Напомним, что между Россией и Японией отсутствует мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Токио основным условием заключения соглашения с Россией называют передачу под японский суверенитет островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи согласно двустороннего трактата о торговле и границах 1855 года. В России заявили, что переговоры о заключении мирного договора будут вестись только на основе декларации 1956 года, при этом суверенитет России над островами Курильской гряды пересмотру не подлежит.
Японское правительство выразило протест Москве по поводу посещения Курильских островов спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым. Как пишет японское издание Kyodo, визиты российских чиновников "вызывают гнев японского народа" и несовместимы с позицией Токио по "Северным территориям" (японское обозначение Южных Курил). Однако несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан прокомментировал протест Японии, заявив, что проблема с территориями имеется у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут.
Отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но не смертельно- заявил Иванов.
Напомним, что между Россией и Японией отсутствует мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Токио основным условием заключения соглашения с Россией называют передачу под японский суверенитет островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи согласно двустороннего трактата о торговле и границах 1855 года. В России заявили, что переговоры о заключении мирного договора будут вестись только на основе декларации 1956 года, при этом суверенитет России над островами Курильской гряды пересмотру не подлежит.
- Использованы фотографии:
- http://russiajapansociety.ru/
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