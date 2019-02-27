Новости

Япония выразила России очередной протест из-за Курильских островов

72
Япония заявила России очередной протест, связанный с Курильскими островами. На этот раз Токио не устроила поездка на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Япония выразила России очередной протест из-за Курильских островов



Японское правительство выразило протест Москве по поводу посещения Курильских островов спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым. Как пишет японское издание Kyodo, визиты российских чиновников "вызывают гнев японского народа" и несовместимы с позицией Токио по "Северным территориям" (японское обозначение Южных Курил). Однако несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан прокомментировал протест Японии, заявив, что проблема с территориями имеется у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут.

Отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но не смертельно
- заявил Иванов.

Напомним, что между Россией и Японией отсутствует мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Токио основным условием заключения соглашения с Россией называют передачу под японский суверенитет островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи согласно двустороннего трактата о торговле и границах 1855 года. В России заявили, что переговоры о заключении мирного договора будут вестись только на основе декларации 1956 года, при этом суверенитет России над островами Курильской гряды пересмотру не подлежит.
Использованы фотографии:
http://russiajapansociety.ru/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Ёсихидэ Суга: Позиция Токио в отношении Южных Курил остаётся неизменной
Страны Азии всё еще в ожидании покаяния от Токио
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
72 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти