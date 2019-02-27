Япония выразила России очередной протест из-за Курильских островов

Отсутствие мирного договора — это не очень хорошо, но не смертельно

Япония заявила России очередной протест, связанный с Курильскими островами. На этот раз Токио не устроила поездка на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.Японское правительство выразило протест Москве по поводу посещения Курильских островов спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым. Как пишет японское издание Kyodo, визиты российских чиновников "вызывают гнев японского народа" и несовместимы с позицией Токио по "Северным территориям" (японское обозначение Южных Курил). Однако несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.Спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан прокомментировал протест Японии, заявив, что проблема с территориями имеется у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут.- заявил Иванов.Напомним, что между Россией и Японией отсутствует мирный договор по итогам Второй мировой войны. В Токио основным условием заключения соглашения с Россией называют передачу под японский суверенитет островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи согласно двустороннего трактата о торговле и границах 1855 года. В России заявили, что переговоры о заключении мирного договора будут вестись только на основе декларации 1956 года, при этом суверенитет России над островами Курильской гряды пересмотру не подлежит.