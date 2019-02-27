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Пакистан утверждает, что сбил два самолёта ВВС Индии

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В командовании вооружёнными силами Пакистана сообщили о том, что средства пакистанских сил ПВО сбили два самолёта ВВС Индии. В сообщении указывается на то, что индийская боевая авиация осуществила вторжение в воздушное пространство Пакистана. При этом в материале утверждается, что индийские боевые самолёты были сбиты сегодня утром.

Из заявления пресс-секретаря вооружённых сил Пакистана Асифа Гафура:
Индийские истребители нарушили воздушные границы Пакистана. Два истребителя были сбиты.



По некоторым данным, один из самолётов ВВС Индии упал в районе пограничной линии, другой – в районе Азад в Кашмире. Обе страны эти территории считают своими.

Пакистан утверждает, что сбил два самолёта ВВС Индии Накануне в индийских СМИ вышли сообщения об атаках индийских ВВС по объектам на территории Пакистана. Речь идёт о нанесении ударов по тренировочным лагерям боевиков группировки «Джейш-и-Мохаммад», которую Нью-Дели называет причастной к атаке на индийских полицейских. Некоторые СМИ Индии заявили, что самолёты «Мираж-2000» при нанесении удара использовали управляемые авиабомбы SPICE израильского производства, не входя в пакистанское воздушное пространство. В Пакистане заявили, что никаких тренировочных лагерей боевиков на территории страны нет, и что удар пришёлся по безлюдной лесистой местности.

Через некоторое время после заявлений представителя ВС Пакистана в индийских СМИ заявили, что пакистанцы сбили вертолёт, который находился в воздушном пространстве Индии. Другие СМИ сообщили, что речь и вовсе идёт о "беспилотнике".
Использованы фотографии:
‏ @dejodgeskip
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