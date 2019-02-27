Индия провела очередные испытания зенитного комплекса QRSAM

Индия продолжает цикл испытаний разрабатываемого в интересах армии зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности QRSAM (Quick-Reaction Surface-to-Air Missile), пишет блог bmpd.Очередное успешное испытание зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности QRSAM прошло на полигоне индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) в Чандипуре 26 февраля 2019 года. Разработка ведется в интересах индийской армии с 2014 года взамен ранее разрабатываемого ЗРК Maitri (разработка прекращена).В качестве зенитной ракеты в комплексе используется модифицированный вариант авиационной ракеты Astra класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета должна поражать цели на дальности до 25-30 км. ЗУР, помимо активной радиолокационной ГСН, оснащена также двухсторонним даталинком для коррекции на среднем участке траектории.Пусковая установка наклонного старта содержит шесть пусковых контейнеров и размещена на шасси индийского автомобиля Ashok Leyland Super Stallion HMV с колесной формулой 8х8. В состав батареи ЗРК QRSAM должны входить четыре огневых взвода. Каждый взвод состоит из машины управления с многофункциональной РЛС обнаружения, сопровождения и наведения, а также двух пусковых установок.Ранее в Минобороны Индии заявляли о планах закупки ЗРК QRSAM для оснащения восьми зенитных ракетных полков трехбатарейного состава.