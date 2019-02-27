Индийские ВВС сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана
Индийские Военно-воздушные силы сбили истребитель F-16 ВВС Пакистана, который вторгся в воздушное пространство страны. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает издание The Times of India.
В тоже время агентство ANI отмечает, что пакистанский самолет был сбит ответным огнем над территорией Пакистана в трех километрах от границы между странами. Пилот сбитого самолета успел катапультироваться и раскрыть парашют. Информации о его местонахождении и состоянии на данный момент нет, истребитель предположительно рухнул на пакистанской территории.
Между тем появилась информация, что в Пакистане закрыты пять аэропортов, в том числе в Исламабаде. Заявляется о закрытии воздушного пространства на севере Индии по соображениям безопасности, отменены многие гражданские рейсы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Пакистана сбили два истребителя индийских ВВС в небе над Кашмиром.
Ситуация в регионе накалена до предела. Нью-Дели и Исламабад продемонстрировали готовность к использованию сил и средств друг против друга, что не может вселять оптимизм. Это и при учёте того, что Индия и Пакистан - ядерные державы.
В тоже время агентство ANI отмечает, что пакистанский самолет был сбит ответным огнем над территорией Пакистана в трех километрах от границы между странами. Пилот сбитого самолета успел катапультироваться и раскрыть парашют. Информации о его местонахождении и состоянии на данный момент нет, истребитель предположительно рухнул на пакистанской территории.
Между тем появилась информация, что в Пакистане закрыты пять аэропортов, в том числе в Исламабаде. Заявляется о закрытии воздушного пространства на севере Индии по соображениям безопасности, отменены многие гражданские рейсы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Пакистана сбили два истребителя индийских ВВС в небе над Кашмиром.
Ситуация в регионе накалена до предела. Нью-Дели и Исламабад продемонстрировали готовность к использованию сил и средств друг против друга, что не может вселять оптимизм. Это и при учёте того, что Индия и Пакистан - ядерные державы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Пакистана
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