Военные РФ и США встретятся на соревнованиях в Альпах
Впервые после 2014 года российские военнослужащие примут участие в международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019, которые пройдут в Альпах, сообщают Известия.
На соревнования в Австрию приедут также 24 команды из европейских стран. Кроме того, впервые в них примут участие «зеленые береты» из США.
По словам наблюдателей, нет ничего удивительного в том, что российские и американские военные участвуют в совместном мероприятии на фоне напряженных отношений двух государств.
Основными конкурентами российских военнослужащих называются австрийцы, французы, немцы и итальянцы, то есть те, для кого Альпийские горы – дом родной.
Российская сторона представлена военнослужащими из Военного института физкультуры, Военной академии связи, Восточного, Центрального и Южного военных округов, ВКС и ЦСКА. Всего – 32 человека.
Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 40 км на высоте до 4 км. По ходу следования они должны выполнить несколько заданий, в том числе «Поиск пострадавшего в лавине», «Разведка», «Ориентирование на местности».
На заключительном этапе военнослужащие продемонстрируют свои навыки в метании гранат, совершении марш-бросков и планировании маршрута.
Победителем станет группа, которая дошла до финиша в полном составе, правильно выполнила все задачи и затратила на прохождение трассы минимальное время.
На соревнования в Австрию приедут также 24 команды из европейских стран. Кроме того, впервые в них примут участие «зеленые береты» из США.
По словам наблюдателей, нет ничего удивительного в том, что российские и американские военные участвуют в совместном мероприятии на фоне напряженных отношений двух государств.
Пока военнослужащие не получили команду стрелять, они спокойно общаются друг с другом. Как бы ни складывалась политическая обстановка, военные всё равно встречаются – на людей посмотреть, себя показать,сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Основными конкурентами российских военнослужащих называются австрийцы, французы, немцы и итальянцы, то есть те, для кого Альпийские горы – дом родной.
Российская сторона представлена военнослужащими из Военного института физкультуры, Военной академии связи, Восточного, Центрального и Южного военных округов, ВКС и ЦСКА. Всего – 32 человека.
Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 40 км на высоте до 4 км. По ходу следования они должны выполнить несколько заданий, в том числе «Поиск пострадавшего в лавине», «Разведка», «Ориентирование на местности».
На заключительном этапе военнослужащие продемонстрируют свои навыки в метании гранат, совершении марш-бросков и планировании маршрута.
Победителем станет группа, которая дошла до финиша в полном составе, правильно выполнила все задачи и затратила на прохождение трассы минимальное время.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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