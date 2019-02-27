Военные РФ и США встретятся на соревнованиях в Альпах

Пока военнослужащие не получили команду стрелять, они спокойно общаются друг с другом. Как бы ни складывалась политическая обстановка, военные всё равно встречаются – на людей посмотреть, себя показать,

Впервые после 2014 года российские военнослужащие примут участие в международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019, которые пройдут в Альпах, сообщают Известия На соревнования в Австрию приедут также 24 команды из европейских стран. Кроме того, впервые в них примут участие «зеленые береты» из США.По словам наблюдателей, нет ничего удивительного в том, что российские и американские военные участвуют в совместном мероприятии на фоне напряженных отношений двух государств.сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.Основными конкурентами российских военнослужащих называются австрийцы, французы, немцы и итальянцы, то есть те, для кого Альпийские горы – дом родной.Российская сторона представлена военнослужащими из Военного института физкультуры, Военной академии связи, Восточного, Центрального и Южного военных округов, ВКС и ЦСКА. Всего – 32 человека.Участникам предстоит преодолеть маршрут длиной 40 км на высоте до 4 км. По ходу следования они должны выполнить несколько заданий, в том числе «Поиск пострадавшего в лавине», «Разведка», «Ориентирование на местности».На заключительном этапе военнослужащие продемонстрируют свои навыки в метании гранат, совершении марш-бросков и планировании маршрута.Победителем станет группа, которая дошла до финиша в полном составе, правильно выполнила все задачи и затратила на прохождение трассы минимальное время.