В Индии говорят, что F-16 ВВС Пакистана был сбит истребителем Су-30

Зарубежные СМИ комментируют ситуацию, которая разворачивается в эти дни между Пакистаном и Индией. При этом большинство иностранных экспертов сходятся во мнении о том, что, несмотря на длительно тлеющие противоречия между Исламабадом и Нью-Дели, «настоящего пожара» можно было бы избежать. При этом в разных странах виновниками обострения называют разные стороны конфликта.Так, китайские СМИ дают понять, что для Пекина виновником происходящего являются индийские власти, отдавшие приказ на бомбардировки территории Пакистана с нарушением его воздушных границ.Китайские эксперты говорят о том, что власти Индии решили отреагировать бомбардировками территории соседнего государства, обвинив террористов «Джейш-и-Мохаммад» в террористическом акте против сотрудников полиции Кашмира. Отмечается, что в Нью-Дели изначально должны были предполагать, что Пакистан не оставит нарушение своих воздушных границ без ответа. Это и произошло – два самолёта ВВС Индии были сбиты пакистанскими расчётами ПВО, рухнул вертолёт Ми-17 (предположительно, тоже был сбит), один из катапультировавшихся индийских лётчиков попал в плен.Напомним, что после этого Индия сбила истребитель F-16 пакистанских ВВС. Причём самолёт упал в 3 км от границы с Индией – на территории Пакистана. В Пакистане заявляют, что индийских границ он не пересекал, а потому Индия проявила очередной акт агрессии.В Индии говорят о том, что F-16 был сбит ракетой класса «воздух-воздух» с борта самолёта Су-30. Причём заявлено, что F-16 осуществил пересечение индийской воздушной границы.А в Пакистане утверждают, что одним из сбитых самолётов ВВС Индии была "Сушка" той же модели - Су-30.Тем временем, в СМИ Европы отмечают необходимость срочного международного обсуждения ситуация на пакистано-индийской границе. В штаб-квартире Евросоюза отмечено, что речь идёт о конфликте двух ядерных держав, который угрожает не только этим странам, но и фактически всеми миру.Тем временем, Нью-Дели призывает Исламабад к ответу за «спонсирование терроризма», а также требует ареста главаря группировки «Джейш-и-Мохаммад», который сейчас проходит лечение, как утверждается, в одном из военных госпиталей Пакистана.На данный момент полностью закрыто воздушное пространство над основной частью пакистанской территории. Отменены пассажирские авиарейсы из аэропортов Лахора, Карачи, Исламабада и других крупных городов страны.