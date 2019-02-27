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Безэкипажный катер для ВМФ испытают в Чёрном море

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Испытания прототипа безэкипажного катера (БЭК), разрабатываемого для российского флота, пройдут летом текущего года на Черном море, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на гендиректора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо.




Роботизированные плавсредства планируется разместить на тральщике новой серии «Александрит» (проект 12700).

По словам Середохо, БЭК разработан Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий (НИИ СТТ) и успешно прошел первое тестирование. Новый этап испытаний пройдет в Черном море.

Гендиректор добавил, что по завершении испытаний ЦМКБ «Алмаз» (разработчик тральщиков) спроектирует свою версию беспилотных катеров. При этом будут учтены текущие наработки.

Сообщается, что в 2017 году Минобороны РФ закупило 3 французских безэкипажных катера Inspector Mk II. Однако специалисты из состава экипажа головного тральщика «Александр Обухов» остались недовольны импортным изделием из-за недоработок производителя. Позднее в ЦМКБ «Алмаз» подтвердили информацию о проблемах с этими катерами.

В материале отмечается, что российский БЭК по своим основным характеристикам превосходит французский. Он управляться как дистанционно, так и с борта самого катера.

Вариант размещения двух безэкипажных катеров на корабле противоминной обороны проекта 12700.

Безэкипажные катера предназначены для поиска и обезвреживания мин, контроля участков акватории. В перспективе на «Александритах» планируется размещать сразу по два БЭК. Кроме того, рассматривается возможность их применения с более крупных кораблей-носителей.
Использованы фотографии:
https://www.ntv.ru, https://twitter.com/o_gilvi
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