Новые ледоколы РФ позволят Севморпути составить конкуренцию Суэцкому каналу

Для выполнения указа президента РФ по развитию Северного морского пути (СМП) в Минтранс России разработан проект мероприятий, увеличивающий к 2024 году грузопоток до 80 млн тонн в год. По плану обеспечивать такой грузовой поток через СМП должны шесть основных морских портов СМП: Диксон, Дудинка, Мурманск, Певек, Петропавловск-Камчатский и Сабетта.Оператором СМП должна стать госкорпорация «Росатом», которая станет главным получателем и распорядителем бюджетных средств. Также в полномочиях «Росатома» будут государственные заказы госпрограмм для развития и стабильного функционирования Севморпути, включающих в себя развитие морских портов, а также осуществление круглогодичной навигации. Очевидно, что для реализации данного проекта помимо всего прочего необходимо развитие ледокольного флота в России.В марте 2019 года правительство должно принять решение о строительстве серии из трех атомных ледоколов по разработанному проектуПроизводством новейших ледоколов будет заниматься приморский судостроительный комплекс «Звезда». Финансирование данного проекта осуществляет компания «Роснефть».Ледокол проекта– судно длиной 200 метров с атомной силовой установкой до 120 МВт. Ледокол данного типа способен осуществлять круглогодичную проводку крупнотоннажных судов шириной 50 метров на всем протяжении СМП. При толщине льда до 2-х метров расчетная скорость составляет около 15 узлов. Максимально преодолеваемая толщина льда – до 4-х метров. На сегодняшний день ни один из действующих ледоколов не обладает такой мощностью.Помимо этого, на Балтийском заводе в С.-Петербурге достраиваются три универсальных ледокола проектас атомной силовой установкой до 60 МВт, позволяющей преодолевать судну лед толщиной до 3-х метров без потери хода.Особенностью этих ледоколов является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Тем самым обеспечивается работа ледоколов как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек.Ледоколыуже спущены на воду, а ввод их в эксплуатацию запланирован на 2019 и 2020 годы соответственно.Ледоколпланируется спустить на воду до конца текущего года.Ранее отмечалось, что с развитием ледокольного флота России Северный морской путь сможет составить ощутимую конкуренцию другим водным маршрутам из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Отмечается, что рабочая загруженность СМП способна сократить трафик через Суэцкий канал как минимум на 15 процентов.