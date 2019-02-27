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Новые ледоколы РФ позволят Севморпути составить конкуренцию Суэцкому каналу

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Для выполнения указа президента РФ по развитию Северного морского пути (СМП) в Минтранс России разработан проект мероприятий, увеличивающий к 2024 году грузопоток до 80 млн тонн в год. По плану обеспечивать такой грузовой поток через СМП должны шесть основных морских портов СМП: Диксон, Дудинка, Мурманск, Певек, Петропавловск-Камчатский и Сабетта.




Оператором СМП должна стать госкорпорация «Росатом», которая станет главным получателем и распорядителем бюджетных средств. Также в полномочиях «Росатома» будут государственные заказы госпрограмм для развития и стабильного функционирования Севморпути, включающих в себя развитие морских портов, а также осуществление круглогодичной навигации. Очевидно, что для реализации данного проекта помимо всего прочего необходимо развитие ледокольного флота в России.

В марте 2019 года правительство должно принять решение о строительстве серии из трех атомных ледоколов по разработанному проекту 10510 «Лидер». Производством новейших ледоколов будет заниматься приморский судостроительный комплекс «Звезда». Финансирование данного проекта осуществляет компания «Роснефть».

Ледокол проекта 10510 Лидер – судно длиной 200 метров с атомной силовой установкой до 120 МВт. Ледокол данного типа способен осуществлять круглогодичную проводку крупнотоннажных судов шириной 50 метров на всем протяжении СМП. При толщине льда до 2-х метров расчетная скорость составляет около 15 узлов. Максимально преодолеваемая толщина льда – до 4-х метров. На сегодняшний день ни один из действующих ледоколов не обладает такой мощностью.

Помимо этого, на Балтийском заводе в С.-Петербурге достраиваются три универсальных ледокола проекта 22220 - «Арктика», «Сибирь» и «Урал» с атомной силовой установкой до 60 МВт, позволяющей преодолевать судну лед толщиной до 3-х метров без потери хода.

Особенностью этих ледоколов является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Тем самым обеспечивается работа ледоколов как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек.

Ледоколы «Арктика» и «Сибирь» уже спущены на воду, а ввод их в эксплуатацию запланирован на 2019 и 2020 годы соответственно.

Ледокол «Урал» планируется спустить на воду до конца текущего года.

Ранее отмечалось, что с развитием ледокольного флота России Северный морской путь сможет составить ощутимую конкуренцию другим водным маршрутам из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Отмечается, что рабочая загруженность СМП способна сократить трафик через Суэцкий канал как минимум на 15 процентов.
Использованы фотографии:
https://www.bz.ru
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Заложен киль первого с советских времен ледокола мощностью 25 мегаватт
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