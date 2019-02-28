Европа ставит на собственную валюту

В феврале чиновники Еврокомиссии провели консультации с руководителями энергетических компаний о переводе их экспортно-импортных операций на расчёты в евро. В январе эту же тему в Брюсселе обсуждали с представителями бизнеса из секторов продуктов питания, металлов и минерального сырья, финансовых рынков. Европейские СМИ заговорили о начале дедолларизации в ЕС.Старт этой кампании дал в минувшем сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он тогда поставил перед еврочиновниками цель повысить роль евро в международных расчётах. Эксперты сочли призыв Юнкера шагом навстречу России, заявившей о своей заинтересованности торговать с Европой, используя её валюту.У Брюсселя был перед глазами пример торговли России с Китаем, в которой в последние годы растёт число сделок в юанях и рублях. Был и политический повод, и не один. Во-первых, в нынешнем январе европейской валюте исполнилось 20 лет. Безналичные платежи в евро пошли с 1 января 1999 года. Юбилей должен был знаменовать расширение возможностей молодой европейской валюты.Во-вторых, в условиях нарастающих противоречий с Америкой расчёты в долларах стали фактором коммерческого риска. Теперь европейскому бизнесу приходится действовать с большей оглядкой на заокеанского партнёра. Наконец, в-третьих, «Россия не будет ничего просить взамен за торговлю в евро, ведь это выгодно и ей, потому что позволяет диверсифицироваться, уменьшить использование доллара», – приводит экспертную оценку Deutsche Welle.В этой конструкции слабым звеном стал европейский бизнес. Он представлен частными компаниями, которые сами выбирают, какую валюту использовать при заключении сделок. Брюссель им здесь не указ. Эту проблему Еврокомиссия пытается решить через совместные с бизнесом консультации. Рекомендации к ним созрели к декабрю. Теперь идут встречи и заинтересованные обсуждения. Они продлятся до конца марта. К лету Брюссель готовится обнародовать конкретные результаты проделанной работы.Она будет не простой, но бороться есть за что. Например, Евросоюз сегодня – крупнейший в мире импортёр энергоносителей. В пересчёте на евро он ежегодно тратит на них порядка 300 миллиардов, но 85 % расчётов европейский бизнес проводит в американской валюте – долларах.Эксперты брюссельского экономического аналитического центра Bruegel увидели серьёзные препятствия в ожидаемом переходе на евро в расчётах за энергоносители. Прежде всего, они касаются нефти, поскольку её основные эталонные марки (Brent и WTI) котируются в долларах США. В этой же валюте работают и компании, страхующие риски торговых операций с энергоносителями.DW приводит мнение эксперта центра Bruegel Элины Рыбаковой. Она считает, что для перехода на торговлю нефтью в евро придётся создать эталонный европейский сорт. С газом тоже будут проблемы. Здесь многие контракты носят долгосрочный характер. К тому же страхуются сделки по газу, исходя из привязки его цены к стоимости нефти.Безусловно, все эти препятствия Еврокомиссия знает. Потому и решение проблемы ищет в совместных консультациях с бизнесом. На кону большая ставка – суверенность Европейского сообщества в новом многополярном мире. Зависимость от доллара и давнего заокеанского партнёра может в перспективе свести ЕС до уровня второразрядного региона.После распада Советского Союза Америка почувствовала себя единственным и главным центром силы в мире и стала открыто пренебрегать международными правилами, ориентируясь исключительно на своё внутреннее законодательство. Ближайшие союзники США с этим быстро смирились. Тем более, что это касалось их буквально в последнюю очередь.Но очередь всё-таки дошла. Летом 2014 года Минюст США обвинил крупнейший французский банк BNP Paribas в нарушении режима американских санкций против компаний и лиц в Судане, Иране и на Кубе. По данным Минюста, в 2006-2007 годах французский банк от имени граждан Судана, внесенных в «черный список» из-за причастности к нарушению прав человека и пособничеству терроризму, провёл платежи на $6,4 миллиарда.В наказание за нарушение санкций американские власти выставили BNP Paribas штраф в размере $8,97 миллиарда. Европа тихо возмутилась, но воздержалась от публичного протеста. В самом банке сочли за благо не перечить Америке, а покорно оплатить этот тяжёлый штраф. Дабы не попасть в американскую опалу с её глобальным контролем финансовых транзакций.Такая покорность европейцев только раззадорила Соединённые Штаты. Спустя три года, они обрушили свой гнев на германский Deutsche Bank, заподозрив его в отмывании российских средств на $10 миллиардов. Минюст США установил, что банк покупал в России акции за рубли, а затем через аффилированных лиц продавал их в своём лондонском отделении.Как и в случае с BNP Paribas, Deutsche Bank без лишних споров заплатил Америке многомиллиардный штраф. После него «под раздачу» попал другой французский банк – Societe Generale. Он нарушил американские санкции, проводя финансовые транзакции для Ирана, КНДР, Кубы, Ливии, Мьянмы и Судана.Штраф в объёме $1,34 млрд., выписанный Societe Generale, в Европе уже никого не удивил. Европейцы стали привыкать, что американские партнёры бесстыдно шарят в их кошельках и карманах, причём, не только в банковских. Америка стала облагать штрафами европейские энергетические и автомобильные компании, и даже бизнес среднего уровня. Объединяло их одно: свои экспортно-импортные операции они проводили в долларах США и, что называется, «светились» в американских банках.Не только эти риски побудили главу Еврокомиссии Юнкера призвать европейский бизнес к расчётам в собственной валюте. Мир уже пережил тяжёлый экономический кризис 2008-2009 годов, спровоцированный американскими финансистами. Этот кризис будут потом объяснять дисбалансами международной торговли и движения капиталов, цикличностью глобального экономического развития и т.д.Хотя всем очевидно: живущая не по средствам Америка в то время окончательно перестала считаться с экономическими реалиями и завалила рынок необеспеченными ипотечными кредитами. В итоге кредиторы остались без денег. Последовало банкротство порядка пятидесяти банков и финансовых учреждений.Тот кризис пошатнул уверенность в надёжности американского доллара даже у самых упёртых оптимистов. Пессимисты были более конкретны, они настойчиво напоминали миру, что за свою историю Америка прошла через полдюжины дефолтов, разоряя себя и партнёров. В качестве классического примера финансово-экономического обвала Америки приводят Великую депрессию. Но есть и более «свежие» сюжеты.Можно вспомнить так называемый «шок Никсона», когда, изрядно потратившись на войну во Вьетнаме, США не смогли удержаться в рамках бюджетного финансирования и отказались от «золотого стандарта» доллара. Решение американского президента прилично встряхнуло мировую финансовую систему. Зато американцы смогли более свободно распоряжаться своей валютой, не считаясь с перерасходом бюджетных средств.«Шок Никсона» не стали объявлять дефолтом, хотя имелись его очевидные признаки. Примерно так же поступили в 1979 году. В мае того года Казначейство США не смогло своевременно погасить свои обязательства на общую сумму $122 миллиона. Сумма не такая уж значительная, но должникам (владельцам государственных облигаций) это попортило нервы. Правительство США тогда попыталось избежать огласки и уже задним числом объявило, что случился «кратковременный, непреднамеренный технический дефолт».В новом веке угроза объявления дефолта возникла в 2013 году, когда администрация Барака Обамы исчерпала предельный лимит заимствований федерального бюджета, составляющий $16,7 триллиона. На две недели остановилась работа американского правительства. В конце концов, удалось согласовать закон, позволяющий повысить лимит госдолга, и увернуться от назревавшего дефолта.С тех пор государственный долг США вырос до умопомрачительных 22 триллионов долларов. Сегодня эта глыба обязательств висит не только над Америкой, но и над всей мировой финансовой системой. В таких условиях американские власти должны бы вести себя смиренно и покладисто, но они задирают мир, заставляя его играть по своим правилам.Это не может продолжаться бесконечно. Не выдерживают даже ближайшие союзники Вашингтона. Сегодня они всерьёз задумались о дедолларизации. Не факт, что она случится в ближайшее время. Всё-таки нельзя сбрасывать со счетов глобальную зависимость Европы от Америки. Однако Брюссель уже встал на путь отказа от американского доллара. Другого варианта у него, по сути, нет.