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Американский флот пополнился ракетным эсминцем USS Paul Ignatius (DDG 117)

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Очередной эсминец типа Arleigh Burke пополнил состав Военно-морских сил США. Торжественная церемония передачи нового ракетного эсминца USS Paul Ignatius (DDG 117) прошла 25 февраля, передает "Warspot" со ссылкой на портал upi.com.

Американский флот пополнился ракетным эсминцем USS Paul Ignatius (DDG 117)



Новый корабль является 67-м построенным эсминцем типа Arleigh Burke из 76 заказанных эсминцев этого типа. Церемония закладки корабля состоялась 20 октября 2015 года. 12 ноября 2016 года спущен на воду. Приемо-сдаточные испытания, проходившие в Мексиканском заливе, завершились 20 декабря 2018 года.

Длина корабля 155 м при водоизмещении 9200 т. Скорость до 32 узлов обеспечивают четыре газотурбинных двигателя. Экипаж корабля составляет 323 человека. Эсминец оснащён многофункциональной боевой информационно-управляющей системой AEGIS.

Основное вооружение корабля — универсальные пусковые установки Mk 41, которые могут осуществлять пуск ракет Tomahawk, RIM-66M, RIM-161, RIM-162, RUM-139 и других. Эсминец также оснащён 127-мм артиллерийской установкой Mk 45, 25-мм пушками M242 Bushmaster, торпедными аппаратами и другим вооружением. Может нести до двух вертолетов SH-60 Sea Hawk.
Использованы фотографии:
upi.com
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