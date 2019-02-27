Бывший офицер ФСБ и сотрудник Лаборатории Касперского сели за госизмену

Стало известно, что обвиняемым в госизмене полковнику ФСБ Сергею Михайлову и руководителю отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову Московский военный окружной суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 22 и 14 лет колонии строго режима соответственно, а также назначил штрафы в размере 400 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как уголовное дело имеет гриф «секретно». Судом была оглашена только результативная часть приговора.Бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковник Михайлов решением суда был лишен звания «полковник запаса» и государственных наград - ордена «За военные заслуги» и орденов первой и второй степени «За заслуги перед Отечеством».По сообщениям СМИ, обвиняемые передавали секретные данные американским спецслужбам.В 2011 году по ходатайству ЦИБ ФСБ РФ был арестован владелец компании Chronopay Павел Врублевский, которого обвинили в организации кибератак на серверы компании Аэрофлот. Тогда Врублевский заявил о давлении со стороны сотрудника ФСБ Михайлова, а также о передаче сведений иностранным спецслужбам.В 2013 году Врублевский в своем блоге привел доказательства того, что документы по его делу были сфабрикованы следственными органами, включая даты проведения экспертиз и их содержание. Кроме того, экспертизой было доказано, что подписи понятых в уголовном деле были подделаны.После ареста в 2016 году сотрудников ЦИБ ФСБ полковника Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также главы отдела расследований киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и некоего Георгия Фомченкова крупнейшие международные СМИ стали публиковать сведения, согласно которым дело о кибератаках на серверы Аэрофлота было сфабриковано.Истинной причиной преследования Врублевского оказались материалы его расследований в отношении Михайлова и других арестованных, согласно которым, данная группа лиц осуществляла работу на западные спецслужбы.Также, в октябре 2016 года был арестован журналист Владимир Аникеев, являвшийся руководителем хакерской группы «Шалтай-Болтай» и занимавшийся взломом почтовых аккаунтов российских бизнесменов и чиновников. После его показаний был произведен арест Михайлова, Стоянова и остальных фигурантов дела.В марте 2017 года была опубликована информация о том, что обвинение в госизмене связано с передачей данных о деятельности Врублевского западным спецслужбам, произведенной еще в 2010 году.Позднее ФБР также обвинило тех же сотрудников ФСБ в кибер-преступлениях и объявило их в розыск, что привело к разрыву сотрудничества России и США по противодействию киберпреступности.