СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ

Дыра в 1,3 тыс. летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет,

Это происходит в самой элитной дивизии, куда раньше стояла очередь из желающих в ней служить. Уходят летчики и из других соединений, где зарплата меньше,